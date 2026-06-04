Tecnología

Startup tica acelera proceso en Silicon Valley con miras a su segunda ronda de inversión y la expansión más allá de la región

Snap Compliance espera obtener $2 millones para implementar planes de incursión en mercados globales con su plataforma de cumplimiento normativo en entidades

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Por Carlos Cordero Pérez
Gobernanza con inteligencia artificial o IA. Un espacio de trabajo dinámico que muestra la colaboración con tecnología y análisis. Muestra manos sobre una mesa con computadoras portátiles, documentos y gráficos de datos en un entorno empresarial.
Los sistemas informáticos enfocados en el cumplimiento regulatorio permiten verificar si las organizaciones implementan las medidas exigidas en la normativa. (Shutterstock/Imagen)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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