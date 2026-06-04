Startup tica acelera proceso en Silicon Valley con miras a su segunda ronda de inversión y la expansión más allá de la región

Los sistemas informáticos enfocados en el cumplimiento regulatorio permiten verificar si las organizaciones implementan las medidas exigidas en la normativa.

Gabriela Herra y Alex Siles, fundadores de Snap Compliance, viajaron el pasado 25 de mayo a San Francisco, California, para un evento de cinco días de Amazon Web Services (AWS) con startups en sus oficinas en 525 Market Street, en pleno distrito tecnológico.

La selección de la startup costarricense, que ofrece una solución para cumplimiento normativo y validación transfronteriza, se realizó mediante un riguroso proceso con invitación exclusiva gestionada por el equipo de AWS Startups de la región, que identificó e invitó directamente a 20 compañías con soluciones de inteligencia artificial (IA) de alto potencial.

AWS evaluó que el proyecto debía tener la capacidad de trabajar en todas las capas de una aplicación web, tanto en el lado del cliente (front-end) como en el lado del servidor (back-end), lo que se conoce como arquitectura full-stack.

Asimismo, identificó a empresas emergentes en etapa de aceleración con base en dos pilares adicionales: innovación tecnológica de punta en IA (con foco en IA generativa), y la viabilidad y escalabilidad global de la propuesta de valor, con el fin de que puedan interactuar con fondos de inversión de primer nivel de Silicon Valley.

“También se consideró la madurez comercial y la preparación de la empresa para desplegar soluciones complejas con corporativos e instituciones globales”, explicó Siles, CEO de Snap Compliance.

El evento comprende un programa híbrido de aceleración técnica, estratégica y financiera, con capacitación, una ronda de competencias de pitches, mesas redondas y sesiones de estrategia de negocio con el AWS GenAI Innovation Center. Esto permitiría refinar los planes de salida al mercado y abriría posibilidades para obtener la inversión que se requiere.

Gabriela Herra y Alex Siles son los fundadores de Snap Compliance. (Snap Compliance/Snap Compliance)

El origen

Snap Compliance inició en 2010 como una empresa que brindaba servicios de software bursátil. En 2018, Alex y Gabriela se enfocaron en un producto específico: herramientas de control de riesgos.

Así, en diciembre de 2019 empezaron a orientarse en su plataforma para facilitar el cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero.

La aceleración de las soluciones en la nube en 2020, debido al confinamiento, permitió a las instituciones financieras las implementaciones a distancia.

Rápidamente Snap Compliance alcanzó a una treintena de clientes en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Venezuela.

El respaldo de iniciativas como el Incae Entrepreneur Award, el programa UpLoad de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y el financiamiento del Sistema de Banca para el Desarrollo facilitó la expansión.

Con Caricaco de Costa Rica y las firmas Dadneo Capital y DevLabs, ambas de Chile, Snap Compliance inició la validación global de su modelo transfronterizo.

En 2024, sumó como inversores y aliados estratégicos a Boost AC y al Fideicomiso Cree de BanReservas en República Dominicana, junto al fondo Venture Club de Escala Latam en Panamá. En total, recibió $800.000 en inversión presemilla, que permitieron validar la solución en el mercado latinoamericano, norteamericano y europeo.

En la actualidad Snap Compliance cuenta con un equipo de 19 profesionales de planta, incluyendo ingenieros especializados en IA y desarrollo de software, el equipo comercial y el equipo administrativo y financiero. Además, se respaldan con consultores externos.

La firma tiene presencia activa y operaciones comerciales con 121 clientes corporativos en 11 países de la región y 571 usuarios activos en siete industrias distintas, en particular en el sector financiero y de seguros, incluyendo cooperativas y mutuales, varias de las cuales son muy reconocidas en Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y Chile.

A escalar

La participación en el evento de AWS Startups es clave para alcanzar nuevos mercados a nivel mundial.

La actividad contempla “inmersiones arquitectónicas profundas” con los líderes de producto de AWS Bedrock, una plataforma totalmente administrada que ofrece herramientas de IA generativa para crear aplicaciones; y AgentCore, una plataforma para crear, implementar y operar agentes IA eficaces de forma segura y a escala.

También participan especialistas de Claude Code, de Anthropic, y del fabricante de chips para IA, Nvidia.

Se contemplan, además, paneles de interacción directa con firmas de capital de riesgo de Silicon Valley, como Sierra Ventures, 1200VC y SciFi, con las que evaluarán tendencias de mercado y oportunidades para levantar capital.

“Este evento marca el inicio de nuestro salto al mercado global”, dijo Siles.

Los resultados tangibles, que se espera se consoliden tras este evento, abarcan conocer de primera mano tecnologías emergentes y aplicarlas a la plataforma, la apertura de oportunidades de comercialización global a través de la red de socios de Amazon y la construcción de relaciones con fondos de inversión internacionales.

Aparte de la interacción con ejecutivos de AWS, Anthropic y Nvidia, la firma también trabajará con firmas de primer nivel como DNX (capital de riesgo), la aceleradora Binbash (que se enfoca en startups que utilizan herramientas de AWS) y Morris & Opazo (plataformas en la nube y sistemas de big data).

Con este viaje, Snap Compliance espera iniciar en este segundo trimestre la captación de una ronda pre-serie A de financiamiento, con la meta de alcanzar $2 millones para acelerar la expansión internacional y su crecimiento. Es parte de un proceso que Alex y Gabriela vienen siguiendo al pie de la letra.

Entre el 11 y el 14 de mayo pasados participaron en el Vancouver Web Summit, con apoyo de Procomer, y en junio próximo estarán en el Web Summit que se realizará en Río de Janeiro.