Tecnología

Sutel rechazó fusión de Tigo y Liberty: estas son las razones

Las firmas esperaban que en estos meses se estaría dando la integración de sus operaciones, pero más bien la Sutel rechazó la solicitud de concentración económica

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

El Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) resolvió prohibir la concentración económica entre las empresas LBT CT Communications S.A. (Liberty) y Millicom Spain S.L. (Tigo).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
SutelLibertyTigoMillicomfusión
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.