Tecnología

Tesla reducirá poco a poco la fabricación de la Cybertruck hacia mediados de 2027, anuncia Elon Musk

Tesla dejará de fabricar la camioneta eléctrica Cybertruck para liberar espacio para la producción de su robotaxi autónomo Cybercab.

Por AFP

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Tesla reducirá gradualmente la producción de su camioneta eléctrica Cybertruck hacia mediados de 2027, dijo Elon Musk este viernes, lo que indica un probable final para un vehículo que no cumplió con las expectativas de ventas de Tesla.de ventas.








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