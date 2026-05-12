Tecnología

Texas demanda a Netflix por recolección indebida de datos y diseño adictivo de su plataforma

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Por AFP

El fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, demandó el lunes a Netflix ante un tribunal civil bajo cargos de recolección indebida de datos de sus usuarios, y por lo que señala como carácter adictivo de la plataforma.








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