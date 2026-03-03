Tecnología

Tienen protección contra ciberataques y seguridad en su perímetro: pero la guerra en Medio Oriente muestra la vulnerabilidad de los centros de datos

Dos centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos fueron “directamente golpeados” por drones y una instalación en Baréin resultó dañada

Por AFP

París, Francia — Los daños anunciados por Amazon en varios de sus centros de datos debido al conflicto israelí-estadounidense contra Irán ponen de manifiesto la vulnerabilidad de estas infraestructuras informáticas cruciales.








