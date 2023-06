Una aplicación de inteligencia artificial permite realizar tests a clientes o colaboradores para identificar áreas de acción, otra permite redactar y corregir textos efectivos para redes sociales y una más genera automáticamente un video en minutos.

Las tres son parte de las 10 herramientas de productividad destacadas por Generative AI, que publica novedades de ChatGPT e inteligencia artificial generativa (GAI, por sus siglas en inglés).

La rápida evolución y expansión de las herramientas de GAI es considerada como la aparición tecnológica más impresionante y también la mayor amenaza desde el surgimiento de Internet. De hecho, al ChatGPT, creado por la firma OpenAI, le tomó apenas dos meses en llegar a los 100 millones de usuarios, un récord en comparación con otras aplicaciones como Facebook (54), Spotify (132) y TikTok (9), así como en relación al iPhone (42).

Le pregunté al ChatGPT cuántos usuarios tiene actualmente y me respondió que, como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, no cuenta con el conocimiento directo sobre la cantidad de usuarios que utilizan la plataforma de OpenAI, ya que no tiene acceso a información en tiempo real ni a datos estadísticos actualizados.

“Mi función es proporcionar asistencia en base al conocimiento y la capacidad de procesamiento de lenguaje natural que he adquirido durante mi entrenamiento. Sin embargo, puedo decirte que como un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, tengo la capacidad de interactuar con una amplia variedad de usuarios en todo el mundo. Mi objetivo es brindar respuestas útiles, información y asistencia en diferentes temas”.

Le agradecí y luego le dije que lo iba a citar. Me respondió:

“¡Me complace saber que vas a citarme en tu artículo! Sin embargo, es importante tener en cuenta que como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, no tengo una identidad propia ni soy una entidad individual con derechos de autor. Fui desarrollado por OpenAI y mi propósito principal es proporcionar información y asistencia basada en el conocimiento y los datos disponibles. Ten en cuenta que como modelo de lenguaje, mi conocimiento se basa en datos previos a septiembre de 2021 y no tengo acceso a información actualizada. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas más ayuda, no dudes en hacerla. ¡Buena suerte con tu artículo!”

Las aplicaciones de inteligencia artificial generativa se están diversificando más allá del Chat GPT de OpenAI. (Foto archivo)

Repasemos. La GAI es una rama de la inteligencia artificial enfocada en sistemas capaces de producir resultados creativos y novedosos en una amplia gama de aplicaciones, desde el ChatGPT y pasando por la creación de imágenes, música, diseño de productos, la publicidad, la programación de software y la resolución de problemas complejos. Se apoya en técnicas y algoritmos de aprendizaje profundo y redes neuronales, a partir de grandes cantidades de datos y patrones complejos.

Para quienes trabajan en el desarrollo de las herramientas basadas en la GAI se trata de un momento emocionante y alucinante. “Si bien el interés está en un punto álgido, la atención es bien merecida”, dijo Carlos Aguiar, director para Sudamérica, Centroamérica y el Caribe de Automation Anywhere.

LEA MÁS: Usted ya puede hacer imágenes y textos con la inteligencia artificial, conozca los sitios más populares

Las capacidades de la GAI son un salto adelante de la inteligencia artificial con poder de remodelar industrias y trabajos en el futuro, pero cuyo potencial depende de las acciones y de los flujos de trabajo en los que se integran. Es decir, su impacto no dependerá de la adopción de una herramienta aislada, sino de cómo esa herramienta acelera y hace más eficiente un proceso.

No es lo mismo enviar un mensaje general de email marketing a los clientes que generar un mensaje y redactarlo tomando en cuenta el contexto relevante para cada persona apoyándose en una aplicación de GAI.

Las dos vertientes principales de uso a nivel corporativo serían: la automatización de los pasos, la extracción y revisión de la información; y su incorporación como interfaz para obtener asistencia y tomar acciones, como con el ChatGPT de OpenAI y con Gen App Builder de Google.

La adopción, sin embargo, dependerá de la experiencia que los usuarios tengan, pues “ser inteligente y rápido” no es suficiente, advirtió la firma SAP. También se requiere experimentar y planificar hacia y hasta dónde se quiere llegar con la incorporación de las herramientas de GAI.

Aguiar destacó la rápida adopción en la región, que no se estaría quedando atrás de Estados Unidos, Canadá, Europa o Asia Pacífico.

De hecho, el estudio 2023 State of Global Innovation de Cisco muestra que los profesionales de tecnologías de la información clasifican la GAI como la herramienta con más probabilidades de tener un impacto significativo en su negocio y el 85% de ellos afirma estar preparado para su adopción.

La misma Cisco anunció que incorporó la tecnología en varias funcionalidades de su sistema Webex, como para ponerse al día de las reuniones o chats y aprovechará un asistente de inteligencia artificial generativa para seguridad, detección de amenazas y respuesta a situaciones de alto riesgo.

Otro ámbito de rápida adopción es en las actividades creativas bajo la esperanza y la amenaza de convertirse en una máquina que “puede ser inteligente y además creativa”, puesto que el proceso de generación de ideas es reproducible. Las herramientas de GAI ocuparían aquí un rol de asistentes que facilitan y aceleran los pasos.

La novela de Death of an Author, que el periodista y escritor canadiense Stephen Marche escribió en un 5% y le dejó el resto a la GAI, no recibió buenas críticas en diario español El País, aunque la obra no es muy diferente de la mayor parte de la producción literaria actual.

Entre las herramientas más populares de la última semana, según Generative AI, están:

Oxolo Copiado!

Es una herramienta de video para mercadeo con la promesa de obtener 40% más de tráfico, 80% más de enganche con la audiencia y 50% más de conversión en ventas.

Al parecer todo es sencillo: usted copia el URL o dirección electrónica de sus productos, la pega en Oxolo y la aplicación genera un guión de video, agrega avatar, le pone una voz en off (se va escuchando mientras muestra diferentes imágenes) y las imágenes adecuadas.

En el pulido se pueden hacer cambios en cualquiera de esos elementos.

Los planes personales van desde $25 y en el caso de los empresariales hay que ponerse en contacto con el proveedor. Si utiliza las facilidades de prueba gratuitas el video sale con una marca de agua.

Permite generar resúmenes de vida o curriculums en minutos utilizando la tecnología GPT-4 de OpenAI. El modelo analiza la carrera laboral, experiencia y formación para crear un curriculum o resumen “personalizado y efectivo”. Otras funcionalidades permiten realizar ajustes en cualquiera de los apartados del currículum, incluyendo hobbies.

Es una plataforma para empresas “todo en uno” que promete simplificar las operaciones con funcionalidades para sitios web, escucha social (lo que se dice de la marca en Internet), mercadeo de contenido y para sistemas de gestión de clientes tipo CRM.

Es un asistente que combina modelos de lenguaje y plataformas de telemetría para gestión y análisis de “toneladas” de datos, encontrar causas de problemas, corregir usos, enviar alertas y gestión de usuarios, entre otras.

Facilita la programación y ejecución de tareas diarias mediante la creación de subtareas, sugerencias de horas de reunión y planificación semanal.

La herramienta ajusta los horarios a partir de análisis de las actividades diarias y semanales. Permite dar seguimiento de las acciones planificadas, tomar notas, ver el historial de tareas y subtareas realizadas, establecer objetivos y analizar la rutina al iniciar o terminar el día.

Luego de registrarse con su correo electrónico, le incluyen en una lista de espera. No tardan demasiado en responderle afirmativamente su admisión.

Es una “poderosa” herramienta para revisión de textos, que incluye chequeo de la gramática, explicaciones de las correcciones y ayuda a ajustar el tono de la redacción. También tiene un chequeo de plagios. La herramienta realiza traducciones a inglés, francés o alemán, por ejemplo. Hay 33 opciones.

Coloqué parte de este mismo párrafo en la aplicación y generó un texto alternativo: “Es una herramienta útil para revisar textos que corrige la gramática, proporciona explicaciones de correcciones y ayuda an ajustar el tono de la redacción. Además, tiene un control de plagios”. Aquí el ‘an’ es un error de la herramienta y en la primera línea faltaría una coma, al menos. ¿Con cuál texto se queda?

Lo mejor es utilizar las diferentes alternativas, incluyendo el procesador de texto de Drive, para detectar errores de ortografía y concordancia hasta elegir según sus necesidades y criterio.

Es un navegador de inteligencia artificial que brinda contexto de las relaciones de las personas a través de diferentes plataformas (LinkedIn, correo electrónico, calendario y otros) para networking personal a partir de datos como contactos de trabajo, de formación, intereses sociales y número de veces que cada persona se encuentra con ellos.

La aplicación revisa, con los permisos que usted desee, su correo electrónico y el calendario, así como la cuenta de Twitter y de LinkedIn.

Es una solución de evaluación de habilidades y conocimientos impulsada por inteligencia artificial, que atiende a más de 2,5 millones de usuarios empresariales y educativos en todo el mundo. Crea pruebas, cuestionarios y exámenes en línea con el objetivo de ayudar a las marcas.

Para las empresas cuenta con funcionalidades de reclutamiento, identificación de ambiente laboral, evaluación de habilidades para definir planes de entrenamiento y desarrollo de competencias del equipo de ventas, en servicio al cliente, rendimiento y certificación.

En el área educativa facilita diseñar y realizar todo tipo de pruebas en línea, como exámenes, trabajos en la casa o tareas, concursos y evaluaciones de motivación para crear planes de oportunidades formativas.

Es una aplicación de analítica para empresas que revisa automáticamente millones de datos para identificar, resumir y verificar la información clave que se requiere en la toma de decisiones, considerando el contexto. Para la verificación se aplica las funcionalidades correspondientes sobre el texto generado y se ven los gráficos en función de los datos subyacentes.

La herramienta fue lanzada y validada con el apoyo de un consejo de asesores formado por firmas del Fortune 100 como Cisco, United Healthcare y NYC Health Hospital.

Es una base de datos vectorial de fuente abierta que utiliza también modelos de lenguaje de aprendizaje automático con capacidad de almacenar miles de millones de datos. A partir de la información y los vectores se puede impulsar aplicaciones de negocios, buscar vectores con rapidez y realizar búsquedas generativas a partir de combinaciones de datos

Se obtienen, además, insumos de la comunidad para el desarrollo de servicios en la nube y la integración de otros proveedores como OpenAI, Transformers, Deepset, Cohere y WPSolr.

Todo esto muy bien. El único inconveniente es que cada semana hay más aplicaciones y el número excede la capacidad de ir al día.