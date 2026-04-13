Tecnología

Transmisiones deportivas se reconfiguran: Fox concluye adquisición de Tigo Sport

El Canal Fox será lanzado en mayo en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá

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Por Carlos Cordero Pérez
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Fox anunció que iniciará transmisiones en mayo próximo. (FOX/FOX)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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