Transmisiones deportivas se reconfiguran: Fox concluye adquisición de Tigo Sport

Tras ocho años del lanzamiento del canal especializado en deporte Tigo Sport y seis del surgimiento de FUTV el mercado vuelve a moverse.

Fox Latin America anunció este 13 de abril la adquisición de la programación y producción local del canal Tigo Sports en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

“Centroamérica es una región con una profunda pasión por el deporte, y estamos entusiasmados de fortalecer nuestra presencia ofreciendo un servicio deportivo de primer nivel que combine contenido y talento local con nuestros derechos internacionales existentes”, dijo Carlos Martínez, EVP and Managing Director, Fox Latin America.

Tigo Sport fue lanzado en 2018 y pertenecía a la firma de telecomunicaciones Millicom, que brinda servicios de televisión por suscripción e Internet, incluyendo servicios streaming. El lanzamiento de su canal especializado en deportes fue parte de una estrategia para contar con contenidos exclusivos, en especial de fútbol, y así ganar espacio en el mercado.

Tras una agresiva adquisición de derechos de transmisión de partidos de fútbol con varios equipos en Costa Rica —que incluyó los del Club Sport Herediano, que luego cambió a la competencia— Tigo Sport se posicionó con transmisiones de otros deportes, incluyendo atletismo.

La respuesta de los canales tradicionales Televisora de Costa Rica (Teletica) y Representaciones Televisivas (Repretel) fue una alianza para transmisiones conjuntas en el canal en cable FUTV, perteneciente a los mismos socios de Teletica y donde Repretel siempre indicó que era subcontratado para algunas producciones en vivo, en particular de los partidos de fútbol en los estadios de los equipos con los que tenía contratos.

Compra de Fox

La adquisición de Tigo Sport ocurrió tras varios años de transmisiones e intentos de Millicom de vender sus operaciones de Internet y televisión por suscripción en Costa Rica.

Un acuerdo con Liberty para la compra de la sede local y sus plataformas no fue aprobado por las autoridades de competencia ni por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Ahora Millicom logró que Fox Latin America adquiriera el canal Tigo Sport, que según los nuevos propietarios incluye contenido deportivo y un “robusto portafolio de derechos locales, junto con una red de producción y acceso a talento reconocible”.

“Sabemos que el deporte es un contenido fundamental para nuestros clientes en Centroamérica”, aseguró Luciano Marino, vicepresidente de B2C de Millicom. “Por eso estamos ampliando nuestra oferta para acercarles una propuesta cada vez más completa. Este paso se traduce en una experiencia deportiva más robusta, incluyendo la posibilidad de disfrutar el 100% de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de Tigo Sports”.

La compra realizada por Fox es parte de su estrategia de expansión y posicionamiento en la región, donde estaba fuertemente afincado en México y en Argentina. De hecho, esta división llamada Fox Latin America inició operaciones en México en junio de 2025.

Según la firma, la adquisición fortalece su infraestructura operativa y comercial en Centroamérica, ampliando su alcance y profundizando su conexión con las audiencias en toda la región. La firma anunció que lanzará cuatro señales a los que tendrán acceso los clientes de Tigo en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá en mayo próximo.

“El portafolio regional incluye propiedades clave como la Primera División de El Salvador y la Liga Panameña de Fútbol completa, además de equipos en exclusiva de la Liga Promérica de Costa Rica y la Liga Bantrab de Guatemala, además de otros derechos locales y programas originales líderes en audiencia con talento local, consolidando una sólida oferta de fútbol centroamericano”, indicó Fox en el comunicado.

La compañía agregó que la oferta de contenido de fútbol local se complementará con el portafolio de derechos internacionales de Fox, que incluye algunas de las ligas más relevantes del mundo: la Premier League, la UEFA Europa League, la Bundesliga (a partir de la temporada 2026–27), la Saudi Pro League y la Liga MX, además de un amplio portafolio de derechos deportivos de fútbol femenil de México y Europa.

Además del contenido exclusivo de fútbol, en Centroamérica FOX ofrecerá más de 800 eventos deportivos en vivo al año en otras disciplinas como béisbol profesional de la MLB, artes marciales mixtas con PFL, lucha libre AAA, la Nascar Cup Series, Fórmula E, WRC y WEC en automovilismo y deportes colegiales de la Big Ten Conference, creando una nueva y amplia oferta deportiva en la región.

La adquisición es una extensión del negocio existente de FOX en Latinoamérica, donde los aficionados al deporte en la región podrán ver su programación deportiva favorita en el canal de televisión de paga Fox en Centroamérica y a través de la plataforma gratuita Tubi AVOD. Asimismo, anunció que, en el futuro, podrán tener acceso al canal Fox+ a la carta y en el servicio de streaming directo al consumidor Fox One.

La compañía nombró a Leandro Lagos como la cabeza de Fox en Centroamérica “para ayudar a liderar nuestras operaciones en el territorio”. Lagos ocupaba la posición de director regional de Tigo Sport.