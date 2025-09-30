Tecnología

Tras acuerdos con Meta y X, YouTube también pacta con Trump por suspensión de su cuenta

Por AFP

YouTube aceptó pagar 22 millones de dólares al presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a una demanda por la suspensión de su cuenta en esa plataforma de videos después del asalto al Capitolio de 2021, según un documento judicial publicado el lunes.








YouTubeDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

