Tecnología

Uber invertirá $1.250 millones en Rivian para desplegar una flota de 50.000 robotaxis

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Por AFP

La plataforma de transporte Uber planea invertir hasta 1.250 millones de dólares en los próximos cinco años en el fabricante de vehículos eléctricos Rivian, según anunció este jueves.








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