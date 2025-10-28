Tecnología

Uber y Nvidia se alían para desplegar 100.000 vehículos autónomos a partir de 2027

Por AFP

La plataforma estadounidense de reserva de vehículos con conductor Uber y Nvidia se han asociado para desplegar miles de autos autónomos a partir de 2027, anunció el martes el gigante de los microprocesadores.








