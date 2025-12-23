Un operador prepara una agresiva estrategia con aumento de velocidad en Internet fijo para hogares

El nuevo año se asoma con incrementos en las velocidades de Internet residencial en Costa Rica al menos en el caso de uno de los operadores.

La firma Liberty Costa Rica prepara un paquete de cambios en sus servicios de Internet fijo, donde los clientes del paquete Liberty Total recibirán un incremento de velocidad o capacidad de sus enlaces.

“No hay costos adicionales para los usuarios en ninguno de los casos”, aseguró Wendy Madriz, gerente de comunicaciones de Liberty.

Desde hace varios años, los operadores vienen implementando una estrategia de aumento de las velocidades contratadas por los suscriptores y manteniendo la misma tarifa contratada.

Esto implica un incremento en las velocidades de banda ancha utilizadas en Costa Rica y reducciones de precios en el servicio, en muchos casos favorecidas por el tipo de cambio y mayores capacidades de enlaces internacionales.

En Costa Rica se contabilizan 1,2 millones de suscriptores de Internet fijo hasta diciembre de 2024, última fecha con datos disponibles por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Aumento

El aumento de velocidad de Internet fijo para los clientes se realiza en forma automática.

Liberty realizará un ajuste a partir del 2026 que implica que se pasará automáticamente a la velocidad inmediatamente superior de los planes contratados en la actualidad.

Así, un usuario que contrató un plan de Liberty Total de 120 Mbps de capacidad o velocidad pasará a 200 Mbps. Quien tenga un enlace de 200 Mbps pasaría a 300 Mbps, de 300 Mbps a 500 Mbps y de 500 Mbps a 1.000 Mbps (1 Gbps).

Esta última velocidad es nueva en la oferta de Internet de este operador, pero ya es ofrecida por otras firmas como Claro, Metrocom y Telecable. Metrocom incluso ofrece servicios de 2 Gbps y 5 Gbps.

Madriz indicó que la compañía enviará la información a cada cliente.

¿Y los otros operadores?

Otras compañías que brindan el servicio de Internet fijo en Costa Rica tienen diferentes planes para sus servicios a nivel residencial.

Se espera que el anuncio de Liberty también genere un movimiento en cadena con incrementos similares o nuevas promociones de los demás operadores de Internet fijo.

Telecable respondió a El Financiero que mantendrá las velocidades actuales de Internet Hogar, que pueden contratarse con o sin el servicio de televisión: 150 Mbps, 300 Mbps, 600 Mbps y 1.000 Mbps.

“Seguimos comprometidos en ofrecer estabilidad, servicio excepcional y calidad en cada uno de nuestros planes”, recalcó Rodolfo Apéstegui, director general de Telecable.

En el caso de Claro, durante la época navideña, todos los clientes que adquieran los servicios de fibra óptica simétrica obtendrán un 10% de descuento durante 12 meses y podrán aprovechar 400 Mbps de Internet más de 100 canales de televisión digital.

Se le sumarán otros beneficios de Claro TV+ como UEFA y Conference League, Claro Sports y un mes de cortesía en Prime Video.

Seth Artavia, vocero de Claro, indicó que la compañía ofrece descuentos y promociones en todas las ofertas, las cuales incluyen distintas velocidades de Internet según la necesidad de cada usuario: 150 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps, 600 Mbps y 1 GB.