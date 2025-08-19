Tecnología

Una inversión millonaria y el interés de la Casa Blanca: el nuevo capítulo para el gigante de los chips Intel

EscucharEscuchar
Por AFP

El banco japonés de inversión en tecnología SoftBank Group anunció el martes una inversión de 2.000 millones de dólares en Intel, en momentos en que el gobierno estadounidense estaría considerando tomar una participación de 10% en el atribulado gigante de los semiconductores.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IntelSoftBank
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.