Tecnología

Vea cómo evitar que los mensajes de WhatsApp sean exportados y compartidos por terceros

Aprenda cómo configurar la privacidad avanzada de WhatsApp para evitar que sus mensajes y archivos sean compartidos. Guía práctica sobre cifrado y seguridad digital.

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Por Carlos Cordero Pérez

Usted puede evitar o limitar que los mensajes, fotografías, audios y vídeos de una conversación con otra persona mediante WhatsApp sean reenviados y leídos por terceros desconocidos.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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