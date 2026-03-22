Vea cómo evitar que los mensajes de WhatsApp sean exportados y compartidos por terceros

Usted puede evitar o limitar que los mensajes, fotografías, audios y vídeos de una conversación con otra persona mediante WhatsApp sean reenviados y leídos por terceros desconocidos.

Tan solo tiene que activar la opción de “privacidad avanzada” de esta aplicación de mensajería, tanto en cada chat individual como en los grupales.

Según Meta, la función impide compartir mensajes o archivos en el WhatsApp con otros usuarios, bloquea la posibilidad de copiar el contenido, impide que los archivos se descarguen en el dispositivo del receptor y previene el uso del contenido en herramientas de inteligencia artificial.

La firma explica que el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp se utiliza cuando se chatea con otra persona. El cifrado mantiene en forma confidencial los mensajes y llamadas personales entre las dos personas que se están comunicando.

Este modelo reduce el riesgo ante hackers, vigilancia no autorizada o robo de información.

WhatsApp tiene varias funciones de privacidad que usted puede activar. (Shutterstock)

Cómo hacerlo

Activar la privacidad avanzada de chats individuales o grupales es sencillo. Lo que debe hacer es:

—Vaya al chat y dele clic sobre el nombre de la persona o del grupo.

—Cuando se abra una columna denominada “Info de contacto” o “Info del grupo”, busque la función “privacidad avanzada del chat”.

—Al ingresar, le aparecerá una columna de información que indica que se puede limitar la forma en que los mensajes y archivos multimedia pueden ser compartidos.

—Para activar la función vaya al botón en color claro en la esquina inferior derecha, identificada como “privacidad avanzada del chat”, y actívela; aparecerá en color verde.

—Si desea desactivarla, hace lo mismo y el botón aparecerá nuevamente en color claro.

—En el caso de los grupos, el ajuste aplica a todos los miembros. Cualquier persona puede actualizarlo, siempre que el administrador no lo haya restringido para impedir que otras personas puedan modificarlo, en cuyo caso solamente él o ella podrá cambiarlo.

La función de "privacidad avanzada" le permite bloquear si alguien intenta exportar toda su conversación. (Reproducción EF/Reproducción EF)

Verifique

Los chats cifrados de extremo a extremo entre usted y otra persona tienen su propio código de seguridad. Este código se utiliza para verificar que las llamadas y los mensajes que envía a ese chat estén cifrados de extremo a extremo.

El proceso de verificación es opcional para los chats cifrados de extremo a extremo y solo se utiliza para confirmar que los mensajes y las llamadas que envía están cifrados.

Para verificar que un chat individual está cifrado de extremo a extremo puede hacer lo siguiente:

—Abra el chat.

—Toque el nombre del contacto para abrir la pantalla de información del contacto.

—Toque “Cifrado” para abrir la página de verificación.

—Espere a que finalice la verificación automática y revise el resultado.

—También puede verificar manualmente viendo el código QR o el número de 60 dígitos.

—La verificación con QR y 60 dígitos confirma que no hay intrusos en el chat.

La función de WhatsApp de privacidad permite mantener bajo confidencialidad una conversación con otra persona. (Reproducción EF/Reproducción EF)

¿Y si no funciona?

Si la función de privacidad avanzada de WhatsApp funciona parcialmente (por ejemplo, bloquea exportar conversaciones completas, pero aún permite reenviar o descargar archivos) pueden estar pasando varias cosas:

—La función no bloquea todo (limitación de diseño): algunas funciones de privacidad en WhatsApp no están pensadas para impedir completamente la salida de contenido, sino solo ciertos métodos. Esto pasa porque la exportación crea un archivo estructurado de toda la conversación, mientras que reenviar o guardar archivos se considera interacción normal del chat. La función evita la extracción masiva, pero no siempre la copia individual.

—La función depende de la versión de la app: si uno de los participantes tiene una versión antigua de WhatsApp o la función aún no desplegada completamente algunas restricciones no se aplican de forma uniforme. En estos casos hay que actualizar la app en ambos dispositivos.

—Puede haber un fallo temporal o inconsistencia: a veces las funciones de privacidad se aplican de forma incompleta por caché de la app, sincronización incompleta o cambios recientes en los ajustes.

—Pruebas que puede hacer: cerrar completamente WhatsApp, reiniciar el teléfono, verificar si hay actualización en la tienda de apps y volver a probar.

Limitaciones inevitables

Ninguna función de privacidad en apps de mensajería puede impedir completamente que alguien copie contenido.

Por ejemplo, siempre podrían hacer captura de pantalla, fotografiar la pantalla e incluso copiar manualmente texto.

Claro que en estos casos, en conversaciones extensas, quien quiera copiar los mensajes deberá dedicarle tiempo.

En cualquier caso, tenga prudencia incluso si es alguien de confianza.