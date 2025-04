¿Ya tiene Meta IA en su WhatsApp? Siga estos pasos si prefiere evitarla en sus chats

La incorporación de la inteligencia artificial en WhatsApp a través de Meta IA es un cambio en el servicio de mensajería que puede generar a los usuarios el deseo de desactivar esta herramienta, ya sea por preocupación sobre la privacidad de los datos o por no querer utilizarla.

Se trata de un sistema de inteligencia artificial con la forma de un círculo azul al que se le puede hablar como a un contacto para realizar -siempre con la conciencia y el cuidado de que se trata de una tecnología experimental- tareas como responder consultas de información variada, generar imágenes a partir de entradas textuales, sugerir recomendaciones y acceder a información en tiempo real, entre otras.

Las razones para querer eliminar Meta IA van desde preocupaciones por la intrusión de la misma —negados por la empresa—, los posibles errores en sus respuestas o simplemente la elección de tener una versión más simple de la aplicación. Para muchas personas, se trata de una función que no utilizan ni desean tener a mano, y por lo tanto, consideran que es mejor no tenerla.

Cómo desactivar el botón de Meta IA en WhatsApp

A pesar de sus funcionalidades, muchos prefieren no tener este círculo azul a mano, por lo que buscan cómo desactivar la inteligencia artificial en WhatsApp. Ya sea por incomodidad o por otras razones, hay muchos que desean no tener acceso a Meta IA entre los chats de la app. Es por ello que buscan formas de minimizar su presencia en la aplicación de mensajería.

Aunque existen maneras de hacerlo, eliminar la IA de WhatsApp por completo no es posible, ya que Meta no brinda una forma de separar ambas tecnologías. Quienes hayan interactuado con ella y no quieran seguir viendo el chat, pueden minimizar la presencia de Meta IA con un simple paso a paso:

Abrir la conversación con Meta IA en WhatsApp .

en . Tocar el icono de los tres puntos verticales en la esquina superior derecha (o en el menú de chats, dependiendo del celular).

Seleccionar la opción “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”.

Confirmar que se desea eliminar la conversación.

En algunos lugares ya está disponible el chat de inteligencia artificial de Meta, la empresa propietaria de Whatsapp. (Shutterstock)

Luego de este paso a paso, el usuario dejará de recibir mensajes del sistema en WhatsApp a la vez que no verá a Meta IA como una conversación entre sus contactos. Y, si desea volver a hablar con la herramienta, solamente debe buscar su nombre en la lista de contactos o iniciar una nueva conversación clickeando el ícono sobre la barra de búsqueda.

¿Por qué es conveniente desactivar Meta IA?

Muchas personas pueden tener sospechas de los efectos negativos que esta app tiene sobre los usuarios y sobre la sociedad. Aunque la principal sospecha es la pérdida de privacidad informática, WhatsApp asegura que sus chats tienen un cifrado extremo a extremo que le impide leer los mensajes y analizarlos.

De cualquier manera, existen otras razones por las cuales las personas deberían pensar dos veces a la hora de utilizar esta inteligencia artificial. A continuación, las cinco más relevantes: