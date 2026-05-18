Turismo

Ajuste de rutas: Conozca los detalles de la aerolínea que asumirá la conexión Costa Rica - Orlando tras el cierre de Spirit

Servicios directos empezarán esta misma semana

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Por Brandon Flores

A inicios de mayo, la aerolínea de bajo costo Spirit anunció el cierre permanente de sus operaciones por problemas de rentabilidad. Desde Costa Rica, esa compañía aérea tenía vuelos diarios a Fort Lauderdale y Orlando, ambos destinos en Florida y que son apetecidos por los costarricenses como sitios de compra y porque allí están sitios de entretenimiento como los parques temáticos de Disney y Universal.








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Vuelos San José - Orlando
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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