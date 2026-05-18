Ajuste de rutas: Conozca los detalles de la aerolínea que asumirá la conexión Costa Rica - Orlando tras el cierre de Spirit

A inicios de mayo, la aerolínea de bajo costo Spirit anunció el cierre permanente de sus operaciones por problemas de rentabilidad. Desde Costa Rica, esa compañía aérea tenía vuelos diarios a Fort Lauderdale y Orlando, ambos destinos en Florida y que son apetecidos por los costarricenses como sitios de compra y porque allí están sitios de entretenimiento como los parques temáticos de Disney y Universal.
Con la desaparición de Spirit también se perdió una opción para volar a esas ciudades estadounidenses. Sin embargo, según el itinerario de vuelos publicado por el Instituto Costarricense de Turismo, actualizado a mayo, una aerolínea estadounidense moverá su operación para asumir a partir del 21 de este mes la ruta San José - Orlando, dos veces a la semana.
Se trata de Frontier Airlines, la cual ahora volará entre el Juan Santamaría y el aeropuerto de Orlando los jueves y domingos, luego de que anteriormente operara la conexión San José - Atlanta. Incluso, durante abril, Frontier estuvo sirviendo esas dos rutas, pero ahora quedará solo con Orlando.
Por el momento, no se sabe si será una operación permanente o una ruta estacional.
El Financiero cotizó un vuelo redondo con esta aerolínea, saliendo el próximo 28 de mayo y regresando el 7 de junio. El vuelo de ida sale del Santamaría a las 9:35 a. m. y llegará a Orlando a las 3:01 p. m.; por su parte, el regreso está previsto para salir de Estados Unidos a las 7:00 a.m. para llegar a Costa Rica a las 8:15 a. m.
El precio del vuelo redondo por persona —con maleta de mano y artículo personal— es de $569, unos ȼ264.500 al tipo de cambio actual.
Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.
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