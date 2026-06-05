Turismo

Aldeas en China cambian su economía: adoptaron el turismo como la principal fuente de ingresos

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Por Sergio Morales Chavarría

En la aldea Dali, ubicada en el condado de Rongjiang, en el sur de China, los ancianos no se sorprenden cuando alguna persona extraña llega a tomarles fotografías. Incluso hasta con señas logran posar para las imágenes que desean los turistas, en especial si están realizando alguna labor, por ejemplo manipulando un telar.








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Sergio Morales Chavarría

Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

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