¿Cómo y cuánto cuesta irse de crucero por Europa desde Costa Rica? Buscamos precios para octubre 2026

Recorrer varios países de Europa en una travesía marítima de lujo es la definición de vacaciones ideales para muchos, aunque la logística para los costarricenses tiene aspectos que vale tener en cuenta antes de presupuestarlo.

Con el fin de conocer los detalles más relevantes relacionados con cruceros en el destino europeo, El Financiero consultó con los sitios web de MSC Cruceros y Royal Caribbean, dos de las compañías con oferta oficial para el Mediterráneo para viajes en octubre de este año.

La ruta más accesible para un costarricense que viaja por primera vez sería Barcelona, con una llegada previa de dos noches, crucero de siete noches por el Mediterráneo y regreso desde la misma ciudad.

Ahora bien, viajar desde Costa Rica puede costar, en un escenario económico sin contar boleto aéreo, entre $500 y $2.000 por persona. Además recuerde que es un viaje de varias horas y que puede implicar otros gastos.

El presupuesto sube a un rango de $3.000 a $5.000 si incluye una naviera premium, más noches de hotel, excursiones y otros gastos a bordo.

Sin embargo, como el viaje no parte desde un puerto centroamericano, los costarricenses deben combinar un boleto aéreo desde el aeropuerto Juan Santamaría (SJO) hacia una ciudad europea con terminal de cruceros.

Para empezar, antes de reservar, el viajero debe pedir una cotización desglosada que incluya el precio del camarote, impuestos portuarios, propinas, seguros, política de cancelación y servicios excluidos.

La compra directa a la naviera o mediante una agencia formal que emita factura y condiciones escritas reduce el riesgo de cargos inesperados.

Barcelona, la puerta de entrada

Barcelona concentra algunas de las opciones más simples para viajeros costarricenses que buscan recorrer el Mediterráneo. Desde allí zarpan barcos hacia España, Francia e Italia, lo que permite realizar un itinerario dentro del espacio Schengen y reduce las gestiones migratorias adicionales.

Royal Caribbean, por ejemplo, ofrece una salida del Legend of the Seas desde Barcelona entre la segunda y la tercera semana de octubre.

El crucero dura siete noches e incluye escalas en Palma de Mallorca, Marsella, La Spezia —para visitar Florencia o Pisa—, Civitavecchia —puerto de Roma—, Nápoles o Capri, antes de regresar al punto de partida.

La tarifa publicada comienza en alrededor de $1.700 por persona, aunque el monto final depende de la categoría de camarote (desde una sencilla hasta una suite) y de la disponibilidad.

Solo como referencia general, con base en las opciones revisadas, el precio puede mantenerse cerca de $3.000 si se elige un camarote interior, se limita el gasto en bebidas y excursiones, y se buscan vuelos con anticipación.

No obstante, una habitación con balcón, paquetes de internet o bebidas, visitas guiadas y restaurantes de especialidad pueden elevar rápidamente la factura total por encima de $5.000.

MSC Cruceros presenta alternativas mediterráneas desde $500 por persona, aunque esas tarifas corresponden a precios de entrada y deben revisarse según la salida exacta de octubre, el barco, el puerto de origen, el camarote y los cargos portuarios aplicables. La naviera opera rutas de entre una y más de siete noches durante la temporada.

Solo con fines ilustrativos. Conozca presupuestos y requisitos migratorios para planificar un viaje en crucero a Europa desde Costa Rica. (Jairo Villegas)

Gastos que no siempre aparecen

El precio inicial del crucero no representa el costo final del viaje: en Royal Caribbean, la tarifa incluye el camarote, opciones de alimentación sin costo adicional, entretenimiento y actividades generales a bordo.

Sin embargo, deja fuera bebidas alcohólicas y gaseosas, internet, excursiones, restaurantes de especialidad, tratamientos de spa, traslados y eventuales gastos médicos.

Además, suelen aplicar propinas de servicio automáticas. Royal Caribbean informa que, si no se pagan anticipadamente, estas se cargan diariamente a la cuenta del huésped.

Además, el pasaje aéreo es uno de los rubros principales pues, por ejemplo, desde Madrid, el viajero deberá sumar un vuelo interno o tren hacia Barcelona, salvo que consiga una conexión aérea directa desde Costa Rica a esa ciudad. También existe la posibilidad de buscar vuelos hacia Barcelona con una escala en Norteamérica o Europa.

La recomendación de las navieras es llegar a la ciudad de embarque al menos dos noches antes, pues así se reduce el riesgo de perder el barco por una cancelación o atraso en el vuelo internacional, una situación que puede obligar al pasajero a costear traslados para alcanzar al buque en su siguiente escala.

¿Se requiere visa?

Los costarricenses no requieren una visa Schengen (permiso de corta estancia en la región europea). Eso sí, la exención no se extiende automáticamente al Reino Unido ni Irlanda.

El pasaporte debe estar vigente y, como regla general, conservar una validez de al menos tres meses después de la fecha de salida prevista de Europa. En frontera, las autoridades pueden solicitar prueba de alojamiento, boleto de regreso, recursos económicos y documentación del itinerario.

El principal cambio a vigilar es el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, conocido como ETIAS.

En su sitio web, la Unión Europea explica que prevé iniciar este mecanismo en el último trimestre de 2026, aunque aún no ha fijado públicamente la fecha exacta. Si entra en funcionamiento antes del viaje, los costarricenses deberán tramitar esa autorización electrónica antes de abordar. La tarifa anunciada es de €20 para viajeros entre 18 y 70 años.

Para evitar trámites adicionales, conviene preferir itinerarios que permanezcan en España, Francia, Italia, Grecia u otros países Schengen. Las rutas que incluyan Reino Unido, Turquía, Marruecos o Egipto requieren revisar las condiciones migratorias particulares de cada escala.