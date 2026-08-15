Turismo

¿Cómo y cuánto cuesta irse de crucero por Europa desde Costa Rica? Buscamos precios para octubre 2026

Conozca presupuestos y requisitos migratorios para planificar un viaje en crucero a Europa desde Costa Rica

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Por Marcia Solano Miller

Recorrer varios países de Europa en una travesía marítima de lujo es la definición de vacaciones ideales para muchos, aunque la logística para los costarricenses tiene aspectos que vale tener en cuenta antes de presupuestarlo.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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