Turismo

Conozca la nueva terminal de llegadas del aeropuerto internacional Juan Santamaría que costó $62 millones

El espacio, de 3.800 metros cuadrados, entró en funcionamiento este jueves

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Por Brandon Flores

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría puso en servicio una nueva área de llegadas de 3.800 metros cuadrados en la Terminal Internacional. La obra tiene como objetivo agilizar los procesos de ingreso al país mediante la ampliación de los espacios de inspección y una redistribución de los flujos de pasajeros.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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