Conozca la nueva terminal de llegadas del aeropuerto internacional Juan Santamaría que costó $62 millones

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría puso en servicio una nueva área de llegadas de 3.800 metros cuadrados en la Terminal Internacional. La obra tiene como objetivo agilizar los procesos de ingreso al país mediante la ampliación de los espacios de inspección y una redistribución de los flujos de pasajeros.

Terminal de llegadas del aeropuerto Juan Santamaría (Aeris/Aeris)

Este proyecto forma parte de una expansión hacia el sector oeste de la terminal aérea que contempló una inversión de $62 millones dentro del Plan Maestro del aeropuerto. Una vez concluida la totalidad de la obra, el inmueble sumará más de 10.000 metros cuadrados adicionales para hacer frente al crecimiento sostenido en el tráfico de viajeros.

Terminal de llegadas del aeropuerto Juan Santamaría (Aeris/Aeris)

La nueva infraestructura incluye la ampliación de los espacios operativos destinados a las revisiones de Aduanas y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Asimismo, se habilitaron áreas exclusivas para empresas de alquiler de vehículos (rent-a-car), un centro de negocios y una plaza de encuentro exterior para familiares y pasajeros.

Terminal de llegadas del aeropuerto Juan Santamaría (Aeris/Aeris)

Desde el punto de vista técnico, la edificación incorpora sistemas de iluminación LED para optimizar el consumo energético, señalización actualizada y un sistema de vigilancia por circuito cerrado de televisión (CCTV). El diseño constructivo priorizó techos de mayor altura para mejorar la sensación de amplitud y reducir los puntos de congestión durante las horas pico de operación.

Terminal de llegadas del aeropuerto Juan Santamaría (Aeris/Aeris)

AERIS, gestor interesado de la terminal, indicó que la ejecución del proyecto requirió la coordinación con las autoridades del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) para evitar la interrupción de los vuelos y servicios regulares durante la fase constructiva.

Terminal de llegadas del aeropuerto Juan Santamaría (Aeris/Aeris)

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) señaló que esta obra coincide con los planes estatales de infraestructura aeroportuaria, los cuales contemplan próximas intervenciones en las terminales de Liberia y Limón, así como el planeamiento de un nuevo proyecto en la Zona Sur del país.

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