Un pasajero que agreda a un tripulante o desobedezca instrucciones legítimas de seguridad en un avión puede enfrentar consecuencias que no terminan al aterrizar.

Costa Rica aprobó, mediante la Ley 10986, un protocolo internacional que amplía las posibilidades de que las autoridades del país donde llega un avión intervengan ante infracciones cometidas durante el viaje, bajo las condiciones del instrumento.

Para quienes utilizan el transporte aéreo, el alcance es doble: fortalecer la protección frente a conductas peligrosas y establecer reglas sobre cómo contener a una persona, entregarla a las autoridades y tramitar una investigación sin retrasar innecesariamente a los demás viajeros. El texto también exige considerar el debido proceso y el trato equitativo.

La ley se publicó el 23 de noviembre de 2026 en el Alcance n.º 155 a La Gaceta n.º 222. Aprueba el Protocolo de Montreal de 2014, que modifica el Convenio de Tokio sobre infracciones y otros actos cometidos a bordo de aeronaves, incorporado en Costa Rica mediante la Ley 5067.

Existe, sin embargo, una distinción importante: aunque la ley aprobatoria rige desde su publicación, el protocolo tiene un procedimiento propio de entrada en vigor internacional, ligado al depósito del instrumento correspondiente ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). La publicación no permite, por sí sola, determinar la fecha en que comenzará a regir internacionalmente para Costa Rica.

El país de llegada también puede intervenir

Una de las principales modificaciones se refiere a qué Estado puede investigar y ejercer jurisdicción sobre lo ocurrido dentro del avión. El protocolo mantiene la competencia del país donde está matriculada la aeronave y contempla también la del país donde aterriza, si el presunto infractor continúa a bordo. Además, incorpora supuestos de competencia del Estado del explotador para aeronaves arrendadas sin tripulación.

El instrumento exige establecer jurisdicción como Estado de aterrizaje en determinadas circunstancias: que el último despegue o el próximo aterrizaje previsto corresponda a su territorio, que el avión aterrice allí con el presunto infractor a bordo y que se comprometa la seguridad o el buen orden y la disciplina.

Para el viajero, esto significa que la respuesta ante un incidente no tiene que depender exclusivamente del país de matrícula del avión. No implica, en cambio, que cualquier discusión produzca una condena: la intervención debe ajustarse a las condiciones del convenio y a las leyes aplicables. Si varios Estados investigan los mismos hechos, deberán consultar entre sí para coordinar sus actuaciones.

avión (Shutters/Shutterstock)

¿Qué conductas destaca el protocolo?

El texto pone especial atención en dos comportamientos: la agresión física o amenaza de agresión contra un miembro de la tripulación, y la negativa a obedecer instrucciones legítimas impartidas por el comandante —o en su nombre— para garantizar la seguridad de la aeronave, las personas o los bienes a bordo.

En esos casos, alienta a los Estados a adoptar medidas para iniciar procedimientos penales, administrativos o de otro tipo. La ley aprobatoria no contiene una tabla de multas ni fija una pena de prisión específica para cada conducta; las consecuencias concretas dependerán del ordenamiento aplicable y del procedimiento correspondiente.

La referencia a instrucciones legítimas de seguridad es relevante: el protocolo no convierte toda discrepancia con la tripulación en una infracción automática. Su disposición sobre desobediencia se vincula expresamente con la protección del avión, de sus ocupantes o de los bienes.

Tampoco es necesario estar en el aire para quedar dentro de la definición de vuelo del instrumento. Este período comienza cuando se cierran todas las puertas externas después del embarque y termina cuando se abre cualquiera de ellas para desembarcar. En un aterrizaje forzoso, se prolonga hasta que las autoridades competentes se hagan cargo de la aeronave y de las personas y bienes a bordo.

¿Qué puede hacer el comandante y qué papel tienen los pasajeros?

El protocolo permite al comandante disponer medidas razonables, incluso coercitivas, cuando tenga razones fundadas para creer que una persona cometió o está a punto de cometer una infracción o acto comprendido en el convenio. Esas medidas deben ser necesarias para proteger la seguridad, mantener el orden o permitir el desembarque o la entrega de la persona a las autoridades.

El comandante puede exigir o autorizar la ayuda de otros tripulantes. En cambio, a los pasajeros puede solicitarles o autorizarles colaboración, pero no exigirla.

El texto también contempla que un pasajero o tripulante adopte medidas preventivas razonables sin autorización previa cuando existan razones fundadas para considerar que son urgentes para proteger la seguridad del avión, de las personas o de los bienes. No se trata de una autorización irrestricta para intervenir físicamente ante cualquier conflicto: el supuesto exige urgencia, justificación y medidas razonables.

Asimismo, prevé protección frente a responsabilidad para el comandante, tripulantes, pasajeros y otros sujetos por el trato recibido por una persona como resultado de medidas tomadas con sujeción al convenio. Esa condición limita el alcance de la protección: no equivale a una exoneración general por cualquier actuación.

Una entrega a las autoridades no equivale a una condena

Cuando tenga razones fundadas para creer que alguien cometió una infracción grave a bordo, el comandante podrá entregarlo a las autoridades de un Estado contratante donde aterrice la aeronave. Deberá comunicar su intención y sus motivos tan pronto como sea factible y, si es posible, antes de aterrizar, además de aportar las pruebas e informes que posea legítimamente.

Esa entrega abre la posibilidad de actuación de las autoridades; no sustituye la determinación de responsabilidad mediante el procedimiento correspondiente. El protocolo dispone que los Estados tengan en cuenta los principios de debido proceso y trato equitativo.

También establece un límite a la utilización del convenio frente a infracciones penales de carácter político o basadas en discriminación, por motivos como raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opinión política o género, salvo las excepciones vinculadas con la seguridad previstas en el propio texto.

Los demás viajeros: menos demoras innecesarias, pero sin indemnización automática

Para quienes no participan en el incidente, una disposición de interés es la obligación de evitar que las investigaciones, arrestos u otras actuaciones retrasen innecesariamente al avión, los pasajeros, la tripulación o la carga. Esto no garantiza que nunca haya demoras, pero obliga a las autoridades a considerar los intereses de la navegación aérea al intervenir.

El protocolo también preserva el derecho que pudiera existir conforme a la legislación interna para reclamar daños y perjuicios a la persona entregada a las autoridades o desembarcada. No crea, por sí mismo, una compensación automática para todos los pasajeros afectados ni fija montos por conexiones perdidas o atrasos.

El nuevo instrumento fortalece el marco de respuesta frente a incidentes a bordo, pero no reemplaza las reglas nacionales sobre sanciones, responsabilidad e indemnizaciones. La posibilidad de investigar, la determinación de una infracción y el eventual cobro de daños son decisiones distintas, sujetas a sus respectivos requisitos.