Turismo

Costa Rica cerró el primer trimestre con cifras históricas en llegada de extranjeros

Enero, febrero y marzo pasados tuvieron aumentos de doble dígito en arribo de turistas

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Por Brandon Flores

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT), publicó a mediados de abril los datos de visitación turística correspondientes a marzo pasado, los cuales reafirmaron la tendencia de crecimiento vista en los últimos seis meses.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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