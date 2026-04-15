Costa Rica cerró el primer trimestre con cifras históricas en llegada de extranjeros

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT), publicó a mediados de abril los datos de visitación turística correspondientes a marzo pasado, los cuales reafirmaron la tendencia de crecimiento vista en los últimos seis meses.

Además, se confirmó que el primer trimestre de 2026 es el mejor en la historia del país en cuanto a llegada de foráneos por la vía aérea.

⁠Durante los meses de enero, febrero y marzo del presente año ingresaron por aire 959.738 turistas a Costa Rica, esto significa un incremento del 12,9% en comparación con el mismo periodo de 2025. En otras palabras, entraron casi 110.000 viajeros más a esa altura de 2026 versus el año anterior.

Si se analiza solamente marzo, se reportó la llegada de 356.778 turistas, un 14% más de lo que se obtuvo en ese mes de 2025. También hay que tomar en cuenta que la Semana Santa tuvo lugar a finales de marzo, lo que también ayudó al crecimiento de las cifras.

En el primer trimestre de 2026, el turismo proveniente de América del Norte mostró dinamismo al registrar la llegada de 716.341 viajeros por vía aérea. Este crecimiento regional estuvo liderado por Estados Unidos, que se mantuvo como el principal mercado emisor con 546.258 visitantes (un aumento del 9,7%), mientras que Canadá y México experimentaron los repuntes más agresivos con crecimientos del 27,5% y 18,2%, respectivamente.

Por su parte, el mercado europeo consolidó un crecimiento del 13,3% durante el primer trimestre del año, alcanzando un total de 157.536 llegadas internacionales. Este desempeño positivo fue impulsado por un repunte extraordinario de España, que creció un 32,6%, seguido por Alemania y Francia, que se mantienen como los principales emisores del continente con cerca de 29.000 visitantes cada uno.

Otros mercados clave como los Países Bajos, Suiza y el Reino Unido también registraron variaciones al alza, manteniendo la tendencia de recuperación de los viajeros transatlánticos hacia el país.

El dinamismo en el número de llegadas aéreas se observa de manera relativamente generalizada entre los principales aeropuertos internacionales del país, según los datos del ICT. Si bien el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría sigue siendo el de mayor afluencia, con 590.952 turistas en el primer trimestre de 2026 (un aumento del 10% respecto a 2025), el aeropuerto de Liberia mantiene su papel crucial en la captación de turistas, en particular de Norteamérica.

Al Daniel Oduber arribaron en dicho periodo 368.413 foráneos, es decir, un incremento de casi el 17%.

“Si bien el crecimiento en la visitación turística se ha mantenido en alza durante los últimos seis meses, seremos más innovadores en la promoción turística de Costa Rica en nuestros principales mercados, así como en el programa de atracción de líneas aéreas y establecimiento de nuevas conexiones”, comentó el ministro del ramo, William Rodríguez.

Seis meses de crecimiento

En un entorno marcado por la suspensión de varias rutas aéreas que operaban desde y hacia Costa Rica, un tipo de cambio en su mínimo histórico, el incremento de la inseguridad en el territorio nacional y el reto eterno de la infraestructura vial, el país registra seis meses consecutivos creciendo en visitas de extranjeros. Además, desde noviembre pasado el incremento interanual ha sido de doble dígito.

Por otro lado, en el apartado de divisas, es decir, los montos que gastan los extranjeros en Costa Rica, también se registró un récord en 2025. Las cifras reportan que al cierre del año anterior se generaron $5.543 millones, lo que significó un aumento de $110 versus 2024.

Costa Rica reportó casi un 13% de crecimiento en la llegada de extranjeros durante el primer trimestre de 2026. (Alonso Tenorio/La Nación)

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