¿Siguió la buena racha? Conozca los números de visitación turística de Costa Rica para febrero

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) dio a conocer las cifras de llegadas de turistas extranjeros a Costa Rica para febrero de 2026.

Siguiendo su publicación habitual de mitad de mes, el ICT informó un crecimiento de doble dígito en las llegadas de extranjeros por la vía aérea en comparación con enero de 2025.

Se trata del quinto mes consecutivo donde los resultados son positivos y además el cuarto donde se aumentó más de un 10% versus el mismo mes del año anterior. Según el ICT, en febrero anterior entraron a Costa Rica 308.873 extranjeros por la vía aérea, es decir, un 14,1% más que en 2025 a esa altura del año.

En cuanto a mercados, en febrero destacó el crecimiento de Canadá, con un 32% más de viajeros en comparación con el mismo mes de 2025. Aquí ha favorecido el crecimiento de la conexión aérea gracias —en parte— a la llegada de Porter Airlines; además, desde Estados Unidos los arribos de extranjeros aumentaron en un 11% el mes anterior.

Europa también muestra signos de crecimiento al crecer un 9% y Sudamérica sigue a doble dígito al reportar un 11%.

“No bajaremos la guardia y redoblaremos permanente en promoción turística y mejoramiento, tanto del producto, como de las experiencias, apostando hacia la atracción de un perfil de turistas que genere valor, se mantenga más días e invierta más durante su estancia en el territorio nacional”, dijo William Rodríguez, ministro del ramo.

Entre enero y febrero de este año, han llegado al país 602.960 viajeros, esto es un 12,2% más que lo visto a esa altura de 2025.

El inicio del 2026 está siendo favorable en cuanto al ingreso de viajeros a Costa Rica. (Cortesía Aeris Holding/Cortesía Aeris Holding)

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