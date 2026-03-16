Negocios

¿Siguió la buena racha? Conozca los números de visitación turística de Costa Rica para febrero

Desde noviembre, la llegada de viajeros a Costa Rica ha reportado crecimiento.

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Por Brandon Flores

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) dio a conocer las cifras de llegadas de turistas extranjeros a Costa Rica para febrero de 2026.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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