Delta Airlines conectará Guanacaste con popular ciudad estadounidense a partir de diciembre

El aeropuerto Daniel Oduber de Liberia tendrá una nueva ruta a partir de diciembre, hacia una importante ciudad de Estados Unidos, la cual será operada por la compañía Delta Airlines.

Se trata de la conexión Liberia - Nueva York, específicamente al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK).

La operación arrancará el próximo 19 de diciembre y se extenderá de forma estacional hasta el 10 de abril de 2027. Los vuelos se realizarán una vez por semana, específicamente los sábados, utilizando aeronaves Airbus A321neo, lo que inyectará una capacidad de 194 asientos por trayecto durante la temporada alta de viajes.

Marcos Borges, presidente ejecutivo del ICT, señaló que este enlace incrementa la conectividad con el mercado estadounidense, atrayendo tanto a residentes de la costa noreste como a pasajeros en conexión:

“Es una muestra más de lo fuerte que está el destino Costa Rica en los planes de las líneas aéreas, y la confianza que tienen en nuestro país en momentos donde cada movimiento de la aviación se analiza con base en su rentabilidad”, explicó el jerarca.

Con la incorporación de Nueva York (JFK), la terminal de Guanacaste suma este punto a la oferta actual de vuelos directos que Delta opera desde Atlanta (ATL), Boston (BOS), Minneapolis (MSP) y Detroit (DTW).

La adición consolida al área metropolitana de Nueva York como el origen con la mayor cantidad de vuelos directos hacia la provincia pampera.

Por su parte, César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto, destacó el impacto económico de la operación:

“Fortalecemos nuestra posición como una puerta de entrada estratégica al turismo internacional desde un mercado clave, contribuyendo al desarrollo turístico y económico de la región”, puntualizó.

La nueva frecuencia responde a la estrategia de diversificación de rutas y optimización de la conectividad en la temporada cero de la aviación comercial del país.

Actualmente, según el itinerario de vuelos del ICT, Liberia tiene conexión directa a Nueva York con las aerolíneas JetBlue y con United, ambas compañías con un vuelo diario.