Turismo

Delta Airlines conectará Guanacaste con popular ciudad estadounidense a partir de diciembre

La aerolínea operará una frecuencia semanal, los sábados

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Por Brandon Flores

El aeropuerto Daniel Oduber de Liberia tendrá una nueva ruta a partir de diciembre, hacia una importante ciudad de Estados Unidos, la cual será operada por la compañía Delta Airlines.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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