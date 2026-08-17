Turismo

El aeropuerto Juan Santamaría va a cambiar: le contamos qué viene nuevo y en qué etapa está

‘EF’ visitó el Aeropuerto Juan Santamaría para conocer cómo van los avances. Las obras requieren una inversión de $390 millones y buscan ampliar la capacidad, automatizar procesos de equipaje y seguridad, y diversificar los servicios para pasajeros.

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Por Brandon Flores

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) atraviesa una de las transformaciones más amplias de su historia reciente. Entre ampliaciones de la terminal internacional, una nueva plataforma remota, parqueos, mejoras para vuelos domésticos y el desarrollo de un hotel, Aeris (gestor del aeropuerto) busca adecuar la principal terminal aérea del país a una demanda que supera los seis millones de pasajeros anuales (con una proyección de 6,4 millones para este año).








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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