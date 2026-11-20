La emblemática propiedad de montaña en San Rafael de Heredia que durante décadas albergó al histórico Hotel La Condesa inicia una nueva etapa en el mapa hotelero del país.

Tras un proceso de remodelación impulsado por un grupo de inversionistas 100% costarricenses, el inmueble de casi cinco hectáreas abrió oficialmente este jueves 19 de noviembre como el Hotel Montara, convirtiéndose en el primer establecimiento de la marca Tapestry Collection by Hilton en Costa Rica y Centroamérica.

El relanzamiento devuelve la actividad turística a un enclave tradicional del Valle Central, ahora bajo el formato de hotel boutique de lujo enfocado en bienestar y naturaleza, respaldado por la red de distribución global de la cadena estadounidense.

“No solo le devolvemos la vida a una propiedad con una ubicación natural envidiable, sino que establecemos un precedente en la región al demostrar cómo el desarrollo turístico boutique puede convertirse en un catalizador de valor económico, social y cultural para la comunidad local”, señaló María Luisa Díaz, gerente de mercadeo y ventas del complejo.

Por su ubicación en las partes altas de Heredia, la operación apunta a capturar al viajero internacional de alto perfil que inicia o cierra su itinerario hacia destinos como La Fortuna de San Carlos o Tortuguero, ofreciendo cercanía con la Gran Área Metropolitana (GAM) en un entorno de clima fresco.

En el plano operativo, el nuevo Montara generará más de 150 empleos directos y hasta 280 indirectos. Al menos el 60% de la planilla proviene de comunidades aledañas en coordinación con la Municipalidad de San Rafael de Heredia, mientras que más de la mitad de su comité ejecutivo está integrado por mujeres.

La reconversión del inmueble incorporó paneles solares para autoconsumo energético, iluminación LED, flotilla de mantenimiento eléctrica y una planta propia de tratamiento de aguas para riego y abastecimiento pluvial de su lago.

La oferta del renovado complejo incluye un spa de 1.000 metros cuadrados, áreas para yoga, senderos para avistamiento de aves, políticas pet friendly y el restaurante Bosco, abastecido con productores locales. El diseño interior integra además obras de artistas costarricenses como Mario Maffioli y Fabio Herrera.

Esta es la nueva imagen del hotel Montara, antiguo La Condesa. (Cortesía /Cortesía)

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