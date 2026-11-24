El turismo en Costa Rica tiene un atractivo que destaca con claridad y una debilidad que también sobresale. Las playas concentran más de la mitad de las menciones sobre lo mejor del país como destino turístico; la inseguridad, en cambio, encabeza las respuestas sobre lo peor, por encima de los precios altos y las carreteras.

El contraste aparece en la Encuesta Nacional sobre el Turismo en Costa Rica, publicada en noviembre por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional. El estudio recoge las opiniones de 899 personas entrevistadas por teléfono en junio de 2026.

Al preguntar de manera espontánea por lo peor del destino, un 37,7% de la muestra mencionó la inseguridad y la delincuencia. Los precios altos ocuparon el segundo lugar, con un 17,6%: menos de la mitad del porcentaje registrado por la inseguridad.

Después aparecen el deterioro o la imagen negativa de San José y la Gran Área Metropolitana, con un 10,2%; las carreteras, con un 8,2%, y la contaminación, con un 6,5%. Otro 6,1% no identificó nada negativo en el país para mencionar.

El atractivo natural no resuelve toda la experiencia

En el extremo favorable, las playas reúnen un 56,4% de las menciones sobre lo mejor de Costa Rica como destino. Les siguen la naturaleza y biodiversidad, con un 18,8%, y las montañas, bosques y volcanes, con un 7,6%.

Los resultados muestran una diferencia entre lo que atrae y lo que preocupa: los recursos naturales dominan la imagen positiva, mientras las principales debilidades señaladas se relacionan con las condiciones para disfrutar el destino.

La amabilidad de la gente y el “pura vida” reciben un 3,7% de las menciones, y los hoteles, un 2,4%. Estos porcentajes no significan que tales atributos carezcan de valor, sino que fueron menos mencionados ante una pregunta espontánea sobre el principal atractivo.

Una mejora que no convence a todos

La evaluación de los cambios recientes tampoco ofrece un consenso. Al valorar la evolución de Costa Rica como destino para el turista nacional durante los últimos dos años, un 34,5% considera que mejoró, un 35,4% que sigue igual y un 25,5% que empeoró.

La percepción es más favorable cuando se pregunta por el destino para visitantes extranjeros: un 41,6% cree que mejoró, un 22,4% que permanece igual y un 26,9% que empeoró. Son valoraciones de la población residente, no respuestas de turistas internacionales.

El informe plantea que esa diferencia podría relacionarse con la percepción de una oferta y promoción más orientadas hacia el extranjero. No obstante, la encuesta no demuestra esa explicación ni mide directamente cómo se distribuye la inversión turística.

El estudio deja así una señal para empresas y autoridades: la valoración de los atractivos naturales convive con preocupaciones sobre seguridad, precios y entorno urbano. La encuesta identifica esas prioridades ciudadanas, aunque no permite determinar cuántos viajes se cancelan o modifican por cada una.

Las playas encabezan los atractivos del país, pero la población señala problemas de seguridad, costos y deterioro urbano. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: ¿Cómo viajan los costarricenses dentro y fuera del país? Encuesta revela el comportamiento