Mercaditos navideños: el escape al invierno europeo que dinamiza el turismo emisor de Costa Rica

Para el costarricense promedio, la Navidad suele asociarse con el sol de fin de año, los vientos alisios, los tamales, el rompope y las reuniones familiares bajo un clima algo cálido. Sin embargo, en los últimos años, una tendencia de viaje ha ganado terreno en el mercado nacional: vivir una Navidad de “cuento de hadas” en medio del frío alpino, la nieve, las luces brillantes, las tazas de vino caliente y las históricas plazas medievales de Europa.

Los tradicionales mercaditos navideños europeos —especialmente los de Alemania, Austria, Polonia, la República Checa, Hungría y la pintoresca región francesa de Alsacia— se han convertido en el nuevo sueño por cumplir de los viajeros ticos.

Este fenómeno no es exclusivo del mercado costarricense. A nivel global, los mercaditos navideños europeos atraen cada año a decenas de millones de visitantes, consolidándose como uno de los motores más potentes del turismo de invierno en el Viejo Continente.

Aunque cada año se celebran más de 1.500 mercados en ciudades de todo el continente, los más emblemáticos como los de Estrasburgo en Francia, o los de Colonia y Núremberg en Alemania, registran individualmente entre dos y cuatro millones de asistentes durante las pocas semanas que dura la temporada festiva, lo que convierte estas celebraciones no solo en el epicentro de la temporada festiva, sino en un potente motor económico para muchos destinos de Europa Central.

Según un análisis realizado por The Data Appeal Company y Mabrian, parte del Grupo Almawave, los mercados navideños más concurridos de la región generaron un impacto económico estimado de 986,8 millones de euros ($1.070 millones) en el 2025.

Así, lo que antes era un destino exclusivo para viajeros solitarios o sumamente experimentados, hoy es un producto estrella en las vitrinas de las principales agencias de viajes del país, las cuales reportan un incremento notable en la publicidad y en la demanda de estos tours especializados.

El atractivo es tal que incluso algunos “mochileros” han comenzado a animarse y emprenden esta aventura navideña por su propia cuenta.

Viaje por los mercaditos navideños de Europa. Colonia, Alemania. (Jairo Villegas S./Cortesía)

Un escape del trópico hacia la nostalgia invernal

“Es una experiencia que a los costarricenses les gusta mucho porque, aunque en Costa Rica ha habido un auge en decorar pueblos y ciudades para celebrar esta época, la atmósfera de los mercaditos europeos es extraordinaria”, explica Laura Valverde, de la agencia Viajes por el Mundo.

La fascinación de los ticos por estos destinos tiene un fuerte componente cultural y emocional. Jairo Villegas, de la plataforma De Viaje con Jairo, señala que existe un arraigo nostálgico muy particular.

“Hay un atractivo para nosotros, los ticos que crecimos viendo fábulas, películas o series de televisión donde aprendimos a asociar una mágica Navidad con nieve y frío, algo muy distinto al verano que tenemos en diciembre”, afirma.

Al viajar a Europa para fin de año, los turistas logran materializar buena parte de esa iconografía de película que menciona Villegas: una Navidad elegante, decorada, con olor a canela, vino caliente y rodeada de arquitectura histórica.

Además, estos viajes representan una evolución en el perfil del viajero costarricense. Según Mauricio Vargas, de la agencia Instinto Viajero, quienes contratan estos paquetes suelen ser personas que ya han visitado Europa una o dos veces (haciendo los circuitos tradicionales de Madrid, París o Roma) y ahora buscan una experiencia diferente, más enfocada en la cultura local, la gastronomía de temporada y la magia de las tradiciones invernales.

El mercado navideño de Seigburg, Alemania, suma el atractivo de estar organizado bajo la temática medieval. (Jairo Villegas S./Cortesía)

El perfil del viajero y la desestacionalización del negocio

Aunque la visita a los mercaditos navideños atrae a familias que aprovechan las vacaciones escolares de fin de año, el segmento que predomina con fuerza en este nicho es el de los adultos mayores y pensionados.

De acuerdo con las agencias consultadas, este grupo demográfico cuenta con dos recursos indispensables para este tipo de travesías: el poder adquisitivo para afrontar las tarifas de la temporada alta europea y, sobre todo, la disponibilidad de tiempo para realizar itinerarios que suelen extenderse por unas dos semanas.

Para las agencias de viajes costarricenses, el auge de los mercaditos navideños puede verse como una “bendición comercial”. Tradicionalmente, los circuitos europeos se concentraban con fuerza en el verano del hemisferio norte (de junio a agosto). Ahora, la consolidación de los tours navideños entre noviembre y diciembre ha permitido a las empresas desestacionalizar su oferta, dinamizando las ventas en el último trimestre del año.

“Los mercaditos navideños representan una oportunidad para fortalecer la venta de circuitos europeos durante los últimos meses del año. Aunque diciembre tradicionalmente tiene una alta demanda turística, este producto permite desarrollar una oferta más especializada; además, contribuye a diversificar el portafolio de la agencia y a generar ventas de productos de mayor planificación, como circuitos multidestino”, destaca Jonathan Zúñiga, de la Agencia Volarte.

Tanto Zúñiga como Valverde coinciden en que este tipo de producto permite diversificar el portafolio y atraer a clientes que buscan experiencias sumamente coordinadas, donde no tengan que preocuparse por resolver la compleja logística de transporte y hospedaje en una Europa saturada por el turismo invernal.

Viaje por los mercaditos navideños de Europa. Galway, Irlanda. (Jairo Villegas S./Cortesía)

Logística, costos y presupuesto para viajar a Europa en diciembre

Viajar a Europa en diciembre no es una tarea sencilla ni barata. Al tratarse de una temporada de altísima demanda en el viejo continente, los precios de los boletos aéreos y los alojamientos tienden a elevarse de forma considerable.

A esto se suman factores globales como el aumento en el costo de los combustibles —que encarece los tiquetes de avión— y las fluctuaciones en el tipo de cambio entre el colón, el dólar y el euro, que impactan directamente el presupuesto del consumidor final.

Ante este panorama, los expertos coinciden en una regla de oro: la anticipación es obligatoria.

“Normalmente, el costarricense suele tener la mala costumbre de dejar todo para el último minuto”, comenta Jonathan Zúñiga. No obstante, para un viaje de esta envergadura, los expertos consultados recomiendan iniciar el estudio del destino un año antes y realizar la reserva formal o la compra de tiquetes al menos 10 meses antes de la fecha de salida.

Laura Valverde coincide en que sus paquetes de mercaditos navideños suelen salir a la venta entre ocho y diez meses antes (generalmente en el mes de marzo para viajar en diciembre), permitiendo a los clientes pagar en tractos y realizar el pago final hasta 45 días antes de partir.

Intentar armar un viaje a los mercaditos europeos a última hora es una receta para el estrés y los sobrecostos. “Si usted se decidió a viajar ahora en diciembre, lo mejor será que busque un destino cercano, como México o Suramérica, porque Europa es complicado por toda la logística que conlleva”, advierte Jairo Villegas.

El mercado navideño de Colonia destaca como uno de los destinos festivos más emblemáticos de Alemania y Europa. (Jairo Villegas S./Cortesía)

Agencias de viajes frente a la autogestión en el turismo de invierno europeo

Con el crecimiento de las plataformas digitales de hospedaje y transporte, cada vez más costarricenses optan por la autogestión de sus viajes. Sin embargo, en el segmento de los mercaditos navideños, las agencias de viajes tradicionales siguen manteniendo una ventaja competitiva muy sólida gracias al valor del acompañamiento y la seguridad.

Para el adulto mayor o las familias que buscan un viaje sin contratiempos, coordinar traslados entre múltiples ciudades europeas con temperaturas bajo cero y cargando un equipaje pesado puede resultar abrumador. Es ahí donde el modelo “todo incluido” de las agencias marca la diferencia: tiquetes aéreos, hoteles de categoría superior bien ubicados, transporte privado, guías con historiadores en español y coordinadores de viaje que acompañan al grupo desde el aeropuerto de Costa Rica durante las 24 horas del día.

“Llevamos a las personas de la mano y así mismo las regresamos a Costa Rica. Ese acompañamiento es el valor agregado para que este tipo de viajes sea memorable”, afirma Valverde, cuya agencia cuenta con certificaciones y declaratorias del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para garantizar la seguridad del consumidor.

Asimismo, las agencias resuelven aspectos fundamentales como la recomendación y obligatoriedad de seguros de viaje internacionales con coberturas médicas amplias, un requisito indispensable para transitar con tranquilidad por el espacio europeo.

Mercaditos navideños de Bonn, Alemania. (Jairo Villegas S./Cortesía)

El secreto de un buen itinerario

Un error común al planificar estos viajes es enfocarse de manera exclusiva en los mercados navideños. Los expertos sugieren que un itinerario balanceado debe combinar la magia nocturna de las luces y el vino caliente con el turismo histórico y cultural durante el día.

Dado que en el invierno europeo suele oscurecer muy temprano (alrededor de las 4:00 p.m.), las mañanas deben aprovecharse para recorrer los monumentos, castillos y museos de las grandes capitales, dejando las tardes libres para perderse entre las casitas de madera y las artesanías de las plazas monumentales.

“Ciudades imperiales como Praga, Budapest, Viena y Berlín se disputan año con año los galardones a los mejores y más espectaculares mercaditos del mundo, ofreciendo un festín visual y gastronómico que los costarricenses, sin duda, han aprendido a valorar y a incluir de forma definitiva en su lista de viajes pendientes”, concluye Mauricio Vargas.

Opciones de viajes a Mercaditos Navideños

A continuación, se detallan tres propuestas de itinerarios y servicios que las agencias de viajes locales promocionan a través de sus canales digitales y redes sociales:

Viajes por el Mundo - Nómada Excursiones Copiado!

Destinos: Alemania (Berlín), Polonia (Cracovia, Breslavia), República Checa (Praga) y Hungría (Budapest).

Alemania (Berlín), Polonia (Cracovia, Breslavia), República Checa (Praga) y Hungría (Budapest). Servicios: Tiquetes aéreos ida y vuelta, hoteles 4 estrellas con desayuno, transporte privado, guías locales, coordinador desde Costa Rica, admisiones y actividades programadas.

Tiquetes aéreos ida y vuelta, hoteles 4 estrellas con desayuno, transporte privado, guías locales, coordinador desde Costa Rica, admisiones y actividades programadas. Rango de precios: $3.900 a $4.500 (un viaje de 12 días).

Instinto Viajero Copiado!

Destinos: Capitales imperiales: República Checa (Praga), Hungría (Budapest), Austria (Viena) y Alemania (Berlín).

Capitales imperiales: República Checa (Praga), Hungría (Budapest), Austria (Viena) y Alemania (Berlín). Servicios: Paquete “todo incluido”: tiquetes aéreos, equipaje, hospedaje, desayunos, guías especializados en cada destino, guía acompañante y seguro de viaje adaptado.

Paquete “todo incluido”: tiquetes aéreos, equipaje, hospedaje, desayunos, guías especializados en cada destino, guía acompañante y seguro de viaje adaptado. Rango de precios: Desde $4.695 por persona, del 3 al 14 de diciembre (12 días y 11 noches).

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