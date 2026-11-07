Turismo

Mercaditos navideños: el escape al invierno europeo que dinamiza el turismo emisor de Costa Rica

Descubra cómo los mercaditos navideños en Europa se convirtieron en el nuevo motor del turismo emisor en Costa Rica, sus costos, logística y ofertas de agencias.

Por Randall Corella Vargas

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Para el costarricense promedio, la Navidad suele asociarse con el sol de fin de año, los vientos alisios, los tamales, el rompope y las reuniones familiares bajo un clima algo cálido. Sin embargo, en los últimos años, una tendencia de viaje ha ganado terreno en el mercado nacional: vivir una Navidad de “cuento de hadas” en medio del frío alpino, la nieve, las luces brillantes, las tazas de vino caliente y las históricas plazas medievales de Europa.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.