Nueva conexión refuerza red de vuelos entre Costa Rica y Estados Unidos

El crecimiento operativo del aeropuerto Daniel Oduber no se detiene y este jueves se confirmó con el anuncio de una nueva ruta directa a Estados Unidos. Se trata de un servicio inédito para el aeropuerto guanacasteco.

Se trata de la conexión sin escalas que conectará a Nashville —capital del estado de Tennessee— con Guanacaste a partir de 2027.

El Daniel Oduber, en Liberia, recibirá a partir del 13 de febrero y hasta el 6 de marzo del próximo año un vuelo semanal operado por Southwest entre Nashville (BNA) y Guanacaste, los días sábado, en aeronaves Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 175 pasajeros.

Se trata de un servicio estacional pero que refuerza la conectividad de la provincia con el principal mercado emisor de turistas del país, Estados Unidos, que en el primer trimestre de 2026 registró un crecimiento de 8% en la visitación hacia la terminal guanacasteca en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La apertura de la ruta es resultado del programa de atracción de aerolíneas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en coordinación con el concesionario Coriport y las autoridades del aeropuerto Daniel Oduber. Desde la perspectiva oficial, este tipo de conexiones busca no solo facilitar la llegada de viajeros de ocio, sino también generar empleo y encadenamientos para la provincia y cantones aledaños, en un contexto donde la región depende en buena medida del turismo internacional.

Con el enlace desde Nashville, Southwest amplía su red de vuelos directos hacia Liberia, que ya incluye conexiones con Houston (HOU), Denver (DEN) y Baltimore (BWI).

Anteriormente Southwest había anunciado la ruta a Nashville pero desde el Juan Santamaría, la cual estuvo operando durante los meses de marzo de 2026.

El aeropuerto Daniel Oduber tendrá una nueva conexión a Estados Unidos desde febrero entrante. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: Aerolínea Southwest anuncia ruta directa inédita entre Costa Rica y ciudad estadounidense