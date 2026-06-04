Turismo

Nueva conexión refuerza red de vuelos entre Costa Rica y Estados Unidos

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Por Brandon Flores

El crecimiento operativo del aeropuerto Daniel Oduber no se detiene y este jueves se confirmó con el anuncio de una nueva ruta directa a Estados Unidos. Se trata de un servicio inédito para el aeropuerto guanacasteco.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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