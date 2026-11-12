Turismo

Vuelos desde y hacia Costa Rica: vea las nuevas rutas y más frecuencias para la temporada alta 2026-2027

Repasamos las conexiones sin escalas, los aumentos de frecuencias hacia Norteamérica y Europa, y los nuevos itinerarios desde el Santamaría y Liberia

Por Brandon Flores

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Comienza la temporada alta de turismo en Costa Rica y con ella se abren más posibilidades para los viajeros. El aumento de frecuencias en las conexiones internacionales no solo facilita la llegada de visitantes, sino que ofrece más opciones de vuelos directos y días de salida hacia el exterior.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.