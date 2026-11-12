Vuelos desde y hacia Costa Rica: vea las nuevas rutas y más frecuencias para la temporada alta 2026-2027

Comienza la temporada alta de turismo en Costa Rica y con ella se abren más posibilidades para los viajeros. El aumento de frecuencias en las conexiones internacionales no solo facilita la llegada de visitantes, sino que ofrece más opciones de vuelos directos y días de salida hacia el exterior.

La temporada alta va de noviembre a abril. Típicamente, los mercados que más se moverán en los próximos meses corresponden a Norteamérica y a Europa, pues las aerolíneas que tienen operaciones a esos destinos aumentan sus frecuencias y en algunos casos anuncian nuevas rutas desde el Juan Santamaría o desde Liberia.

La temporada alta de turismo va desde noviembre hasta abril del año siguiente. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El mapa de conexiones desde San José y Liberia

El itinerario internacional de noviembre de 2026 reúne conexiones desde 36 ciudades hacia San José y desde 21 hacia Liberia, según el conteo de la programación del ICT facilitada para este análisis.

En San José, Ciudad de Panamá concentra la mayor frecuencia: Copa programa nueve llegadas diarias, equivalentes a 270 vuelos durante noviembre. Le siguen Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, Miami y San Salvador, con cuatro vuelos diarios cada una al sumar las aerolíneas que operan esos trayectos. Houston alcanza también cuatro llegadas en determinados días, aunque baja a tres los martes y miércoles; Bogotá mantiene tres diarias y Atlanta, dos.

La comparación muestra que los mayores volúmenes de la programación hacia San José se concentran en conexiones con Centroamérica, México, Estados Unidos y Colombia.

En Liberia, Toronto encabeza la oferta al combinar los servicios de Air Canada, Porter Airlines, WestJet y Air Transat: suma 103 llegadas programadas en noviembre, un promedio de 3,4 al día y un máximo de cinco los sábados. Houston ocupa el segundo lugar, con 69 vuelos mensuales y hasta tres diarios los fines de semana, seguido por Miami, con dos diarios y 60 en el mes. Nueva York suma 44 llegadas, impulsada por el paso de JetBlue de una frecuencia sabatina a un servicio diario a partir del 19 de noviembre, adicional al vuelo diario de United.

Novedades para temporada alta 2026-2027

EF revisó la información del cronograma de vuelos del ICT para conocer cuáles son los destinos con los que el país puede conectar sin escalas. Para este año, la gran novedad es la incorporación de la compañía Breeze Airways, la cual ya está sirviendo la ruta entre San José y Tampa, en el estado de Florida.

Por otro lado, una de las grandes novedades para este año era la ruta entre San José y Las Vegas, a cargo de Southwest, la cual estaba programada para octubre de este año pero se canceló antes de operar a causa de la escasa demanda de boletos. Aun así, la aerolínea mantiene abierta la posibilidad de reactivar este itinerario en el futuro.

El crecimiento del mercado canadiense repercute de forma directa en la operativa del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. En este contexto, la aerolínea Air Transat anunció la incorporación de una ruta directa y permanente desde la ciudad de Quebec (YQB), la cual arrancará el 15 de diciembre de 2026 con una frecuencia de un vuelo por semana. Con la adición de este itinerario, Costa Rica suma ya siete ciudades canadienses conectadas mediante vuelos sin escalas.

También del 2 de diciembre próximo al 30 de abril del año entrante, la aerolínea canadiense Porter dispondrá de un servicio de temporada entre San José y el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson (YYZ). Esta ruta operará con cuatro frecuencias a la semana empleando aeronaves Embraer E195-E2 con capacidad para 132 pasajeros.

Para ampliar la conectividad entre Estados Unidos y San José, Southwest Airlines añadirá una ruta de temporada a partir de marzo de 2027. Este vuelo operará los sábados desde Austin (AUS), Texas, utilizando aeronaves Boeing 737 MAX 8.

Un avión de la aerolínea LOT Polish Airlines será el encargado de operar los vuelos chárter directos desde Varsovia y Katowice hacia Costa Rica a partir de octubre, según informaron Guanacaste Aeropuerto y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). (Cortesía Guanacaste Aeropuerto /Cortesía Guanacaste Aeropuerto)

A la vez que el aeropuerto Juan Santamaría consolida un perfil más diversificado, la terminal Daniel Oduber (LIR) reafirma su enfoque estratégico en segmentos de sol, playa y descanso al concentrar una elevada densidad de rutas hacia esos mercados.

A fin de atender dicha demanda, la línea aérea Air Canada habilitará un trayecto de temporada conectando Vancouver (YVR) con Guanacaste, disponible entre el 13 de diciembre de 2026 y el 12 de abril de 2027. La ruta ofrecerá dos frecuencias por semana, los lunes y jueves, operada mediante aviones Boeing 737 MAX 8 con espacio dispuesto para 177 viajeros.

Asimismo, WestJet —la aerolínea canadiense con mayor trayectoria en la provincia— sumará una nueva ruta estacional a Guanacaste desde Ottawa (YOW), la capital de Canadá. Este servicio estará disponible del 20 de diciembre de 2026 al 4 de abril de 2027 con salidas los domingos, operado en aviones Boeing 737 MAX 8 equipados con 174 asientos. Con esta adición, la empresa amplía sus conexiones hacia Liberia, donde ya opera desde Calgary, Toronto, Vancouver, Montreal y Winnipeg.

El mercado de Estados Unidos hacia Guanacaste también experimenta un reordenamiento enfocado en capturar la alta demanda de la temporada pico de fin de año y el invierno boreal. United Airlines operará del 17 de diciembre de 2026 al 4 de enero de 2027 un servicio diario de temporada desde Washington-Dulles (IAD) hacia Guanacaste a bordo de aeronaves Boeing 737 MAX 9 con 179 plazas.

Delta también iniciará operaciones de la ruta Nueva York (JFK) – Guanacaste (LIR) a partir del 19 de diciembre y se mantendrá hasta el 10 de abril de 2027, con una frecuencia semanal los sábados. El servicio será a bordo de un Airbus A321neo con capacidad de 194 asientos.

Vuelos a Europa

Aunque no se han anunciado, de momento, rutas nuevas a Europa desde Costa Rica, sí hay algunas novedades en ese mercado, que es el segundo emisor de turistas más importante para el país detrás de Norteamérica.

British Airways incrementará de tres a cinco sus frecuencias semanales entre Londres y el Juan Santamaría durante el período comprendido entre octubre de 2026 y marzo de 2027. Los vuelos operarán los martes, miércoles, viernes, sábados y domingos con el cambio de que ahora volarán desde Londres Heathrow.

Lufthansa también ampliará de tres a cinco sus vuelos semanales entre Frankfurt y San José. La programación anunciada abarca del 25 de octubre de 2026 al 27 de marzo de 2027, con operaciones los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos.

A esta oferta se sumará Iberojet, que añadirá una tercera frecuencia semanal en la ruta Madrid–San José a partir de finales de noviembre de 2026. El vuelo adicional operará los jueves y, aunque se incorpora como un refuerzo estacional para la temporada alta, está previsto que se mantenga como una frecuencia regular permanente durante 2027 y 2028.

Polonia se suma a la oferta de Guanacaste

Una de las principales novedades para Guanacaste es la llegada de vuelos directos desde Polonia, mediante una alianza entre la agencia de viajes Rainbow Tours y LOT Polish Airlines.

El programa contempla, por primera vez, una serie de once vuelos chárter hacia Liberia desde dos ciudades polacas. Las operaciones se realizarán en un Boeing 787-8 Dreamliner con capacidad para 251 pasajeros.

La primera etapa corresponde a la conexión Varsovia–Liberia, programada con frecuencias semanales del 8 al 29 de octubre de 2026. La segunda enlazará Katowice con Liberia, también semanalmente, del 5 de noviembre al 17 de diciembre.

A diferencia de los aumentos anunciados para las rutas regulares del Juan Santamaría, la operación desde Polonia corresponde a un programa chárter con fechas delimitadas. Su incorporación amplía la presencia de Costa Rica en el mercado de Europa Central y suma una nueva puerta de entrada para el turismo hacia Guanacaste.

Breeze Airways inició este año la operación de una conexión directa desde San José hacia la ciudad de Tampa, Florida. (ICT/Cortesía)

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