Si no funcionan las primeras 9 medidas para proteger su tarjeta en pagos digitales con el móvil, la última será su salvavidas

Ayer jueves pasé al supermercado casi corriendo porque ya venía el aguacero. Tenía que hacer las compras de media semana. Cuando terminé de recorrer los pasillos me dirigí a las cajas.

Hice fila en los cajeros de autoservicio. No tuve que esperar mucho. Pasé los productos por el lector del código de barras y coloqué el móvil delante del datáfono. Solo que me dio error.

Lo moví hacia el lector y salió bien el pago. De inmediato, recibí la notificación en mi reloj.

Aunque siempre ando la tarjeta de débito en la billetera, casi nunca la utilizo. Cancelo compras, servicios de corte de pelo en la barbería y, por supuesto, transporte a los lugares que requiero movilizarme desde el teléfono celular.

Desde que utilizo la billetera electrónica en el móvil aprendí sobre su conveniencia, facilidad y seguridad, pues utilizo la huella dactilar.

Las billeteras electrónicas como Apple Pay y Google Pay en los teléfonos y relojes inteligentes para pagos sin contacto son tan fáciles de usar que, cuando veo a alguien sacando la billetera o rebuscando en el bolso, me parece más que complicado usar la tarjeta.

Un estudio presentado por Mastercard en el LAC Innovation Forum 2023, mostró que un 80% de consumidores utilizan tarjetas de crédito y débito como método de pago. Es el más usado, ya sea en línea o en las tiendas físicas.

Dos tercios de los consumidores utilizan billeteras digitales para transacciones. Les atraen la comodidad (45%), la rapidez (44%) y la accesibilidad y la experiencia del usuario (44%).

“Esta tendencia continúa en aumento”, dijo Carlos Parada, director regional de tarjetas y medios de pago de Scotiabank.

Este banco habilitó en setiembre del 2021 los relojes inteligentes Fitbit y Garmin para pagos electrónicos.

En noviembre de ese mismo año la entidad, junto con otros bancos locales como BAC, Banco de Costa Rica y Banco Nacional, entre otros, puso a disposición de sus clientes Apple Pay. En 2023 hizo lo mismo con Google Pay.

“El uso de billeteras electrónicas y relojes inteligentes como medios de pago es cada vez más frecuente”, afirmó Parada. “La aceptación de los clientes ha sido muy positiva desde su lanzamiento en el país a finales del 2021, principalmente por los beneficios que ofrecen al consumidor, como la rapidez y la seguridad para realizar transacciones, sin necesidad de portar una tarjeta de crédito o débito física”.

Solo que eso no significa que uno se pueda descuidar y meter las manos al fuego.

Cuidados

Si bien, los medios de pagos digitales son una opción segura y privada para realizar transacciones, debemos seguir una serie de recomendaciones para proteger los datos personales y financieros. Así, resguardamos las transacciones.

¿Cómo hacerlo?

1. Protección máxima

Proteja el acceso a su dispositivo utilizando contraseñas robustas y mecanismos seguros de desbloqueo.

Para los dispositivos Apple use la autenticación de dos factores. Asegúrese, además, de utilizar siempre códigos de seis dígitos en lugar de cuatro.

Para los dispositivos con sistema operativo Android habilite la autenticación de varios factores.

Nunca comparta sus contraseñas, claves o códigos de verificación con terceros.

2. Bloquee el dispositivo si no lo usa

Asegúrese siempre de que sus dispositivos estén bloqueados cuando no los esté utilizando.

Hay ocasiones en que se mantiene la pantalla abierta porque se están revisando mensajes en WhatsApp o publicaciones en redes sociales.

A muchas personas les da pereza desbloquearla cada vez que ingresan. Pero para mayor seguridad, active el bloqueo de la pantalla apenas la deje de usar.

3. Ojo a mensajes engañosos

El otro día recibí un mensaje (que ya recibí otras veces) donde me pedía ingresar a un link, completar unos datos, salirme y luego volver a ingresar.

Me advertía que si no completaba los datos que faltaban no podrían entregarme un paquete. ¿Cuál paquete?

Yo no tengo ninguna compra pendiente, ni local ni internacional por la que me tengan que enviar y entregar un paquete.

Y tampoco nadie me estaba enviando nada. Las personas conocidas, cuando me van a enviar algo, saben la dirección de entrega. Además, me avisan.

Ese mensaje, que me pedía completar los datos, era un legítimo phishing. No hay que hacerle caso.

Los mensajes engañosos o phishing se utilizan para engatusar a los usuarios y hacer que revelen información confidencial, como contraseñas o códigos de verificación, a través de correos electrónicos, mensajes o llamadas.

Y tampoco respondo llamadas de números desconocidos.

4. Cuidado con las apps

Lo mismo ocurre con las aplicaciones. Descargue únicamente aplicaciones oficiales. Aquí pasa como con los sitios web falsos que aparecen cuando responde un phishing. Las apps pueden ser falsas.

Parada recomendó utilizar siempre las tiendas de aplicaciones oficiales, como Apple Store y Play Store de Google. No se confíe en solo eso.

Verifique la autenticidad y seguridad de las aplicaciones de la entidad bancaria así como del dispositivo: el móvil o el reloj inteligente.

Los pagos y las transferencias digitales se realizan, en especial, con Apple Pay y Google Pay. En el mercado hay otras aplicaciones de distintos fabricantes y también de fintechs. Para todos los casos, se debe utilizar las medidas de seguridad. (Shutterstock/Shutterstock)

5. Cierre portillos

Mantenga sus dispositivos y apps actualizadas. Las actualizaciones de los sistemas operativos y la instalación de las últimas versiones de aplicaciones móviles reducen el riesgo de fallas o vulnerabilidades de seguridad.

Recuerde que los ciberdelincuentes utilizan las puertas abiertas que se dejan cuando los sistemas operativos y apps no se actualizan.

Apple o Google actualizan periódicamente los sistemas operativos. De inmediato, se actualizan también las apps. En cada actualización, se introducen medidas o mecanismos de protección contra las nuevas amenazas creadas por los ciberdelincuentes.

6. Active las configuraciones de privacidad y seguridad

Cada vez que usted descarga y se registra en una app móvil, se activan las opciones de seguridad y privacidad. Si no lo hizo, hágalo.

Analice y defina cuáles datos desea compartir a través de las aplicaciones. Active todas las preferencias para proteger su información personal.

Ponga atención y lea detenidamente las políticas de seguridad de sus dispositivos. Así conocerá los lineamientos para la protección de sus datos.

7. Ojo a las redes wifi donde se conecta

Siempre utilice redes inalámbricas wifi confiables. Cuando usted registra los datos de las tarjetas en sus dispositivos personales eso es más que necesario. Así evita que un ciberdelincuente esté captando la información.

Lo mismo aplica cuando va a realizar un pago en un sitio de compras en línea y tiene que digitar los datos de alguna de sus tarjetas.

No utilice redes wifi públicas o desconocidas si se encuentra en un sitio público (incluyendo la empresa o entidad donde trabaja) para realizar pagos en línea o para ingresar a la app bancaria con el fin de hacer transferencias, verificar saldos y otras operaciones.

En ese caso, utilice la conexión de datos de su operador (de la que se espera sea todo lo segura que las compañías dicen).

8. ¿Y el antivirus?

Utilice los mecanismos biométricos de seguridad o la doble autenticación, tokens, códigos y contraseñas con letras altas y bajas, signos y números. ¿Será suficiente?

Proteja su dispositivo con aplicaciones de seguridad o antivirus confiables (no descargue ni use sistemas de seguridad desconocidos que se ofrecen con el atractivo de ser sin costos).

Instale un antivirus confiables y que ayuden a detectar software malignos o malware en las aplicaciones. Los antivirus también le deben alertar de actividades sospechosas. Y, a la vez, debe identificar amenazas con análisis regulares.

9. Utilice una cuenta aparte para pagos

Tanto a nivel local como internacional es conveniente asociar la tarjeta de débito a una cuenta diferente a la que tiene para que le depositen su salario.

Claro que, cada vez que requiera hacer un pago, deberá trasladar dinero a la cuenta asociada a la tarjeta.

Si pasa algo con su tarjeta, solamente afectaría una parte de sus ahorros. Y cualquier pago o transferencia a esa cuenta debería recibir una notificación, la cual le permitiría activar las medidas respectivas ante cualquier situación anómala.

10. Asegure sus tarjetas

Hay que ser algo o un poco paranoicos. Si nada de eso sirve para protegerse, si las contraseñas seguras o los mecanismos de doble autenticación no son suficientes, tenga un seguro para sus tarjetas de crédito y débito contra fraude o robo.

Adquirir un seguro para su tarjeta de crédito o débito le permitirá cubrir los cargos efectuados en caso de robo, hurto, extravío, fraude o falsificación.

Y esta puede ser la medida salvadora en última instancia. En especial, porque los ciberatacantes están descubriendo y generando nuevas formas para burlar todas las medidas de seguridad y estafar.