La ley de Murphy

Creíamos que todo iba bien con Internet fijo a los hogares en Costa Rica y salen los datos de Sutel

Sutel reveló las estadísticas de telecomunicaciones y de las conexiones fijas de Internet para hogares a diciembre de 2025 y en el detalle encontramos sorpresas, no necesariamente muy positivas

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Por Carlos Cordero Pérez

Hace seis años, en medio de la pandemia, las informaciones sobre caídas de servicios de Internet fijo llegaban de forma seguida, de cualquier sitio de Costa Rica y casi a toda hora.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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