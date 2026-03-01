La ley de Murphy

Hackearon su cuenta: ¿qué hacer en los primeros 15 minutos?

Las estafas no se detendrán, por más proyectos de ley y acciones que se aprueben contra la ciberdelincuencia o que responsabilicen a los bancos

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Ahora que se discute en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que responsabiliza a los bancos en casos de estafas electrónicas, no sobra decir que eso no detendrá que usted o su empresa sufran un fraude de este tipo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
fraude electrónicoestafa electrónicaphishingOIJESET
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.