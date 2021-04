Desde el inicio sentí la diferencia, pero —como lo dije en mi Twitter— no sabía si era por mi percepción de principiante o por entusiasmo de consumista. Las páginas se descargaban con más rapidez, no se pegaba casi nada, he realizado videoconferencias y para Netflix o YouTube —utilizando el Chromecast para trasladar el video a la pantalla— tampoco se presentaban dificultades. Comprobé que es más estable.