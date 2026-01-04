La ley de Murphy

¿Por qué las redes sociales se volvieron malvadas?

Las redes sociales se llenan de polarización y violencia. ¿Por qué las firmas propietarias no hacen nada?

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Aproveché el fin de año para hacer varias limpiezas. Una de ellas fue en redes sociales. Además, me desconecté de las computadoras. No fui el único. Tampoco me arrepiento.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
redes socialesFacebookXTwitterTik TokLinkedIn
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.