Chat GPT, haceme un plan de entrenamiento

Confieso haber sido Chat GPT virgin hasta abril de este año. Estoy en un curso de Cenfotec con compañeros que son 10-15 años menores y me enseñaron a usar la herramienta. (Encuentre a la roquita de la clase).

Desde entonces, lo he estado usando para aprender cosas que yo no sabía y me ha funcionado muy bien.

Así que quise ponerlo a prueba pidiéndole hacer algo que yo también sé hacer: un programa de entrenamiento.

Entre lo que he aprendido al interactuar con la herramienta es que sin un buen prompt no se logra nada.

Entonces fui clara y específica con Chat GPT y le indiqué lo mismo que yo le pregunto a mis clientes cuando me piden hacerles un programa de entrenamiento: peso, talla, edad, tiempo y equipo que tengo disponible y grupos musculares a trabajar.

¡Segundos pasaron y el programa estaba listo!

A primera vista, pintaba bien. Pero a ojo de buen cubero...

Creo que Chat GPT no me va a quitar brete todavía y aquí les digo por qué.

Los ejercicios que eligió los hubiera elegido yo también. En eso estuvimos de acuerdo.

Pero no me indicó los pesos a levantar y, cuando le pregunté al respecto, me dijo básicamente que lo averiguara a prueba y error.

Hay un rule of thumb que dice que uno debería poder levantar la mitad de lo que uno pesa con los músculos grandes (pecho, espalda y piernas).

Chat GPT tenía esos datos míos, pero no me dio ese estimado.

Aunque me dijo cantidad de series y repeticiones, no me hizo un programa de seis semanas, que es lo estándard: me hizo una rutina de un día.

¡Mucho menos hablar de los pequeños ajustes que deben hacerse cada dos semanas para que el cuerpo continúe haciendo adaptaciones a lo largo de la duración del programa!

Tampoco me indicó cuánto descansar entre cada una, ni me aclaró cuánto durar en las fases concéntricas y excéntricas de los ejercicios.

Cierto, yo no le dije mis objetivos (fuerza, potencia, tono muscular...).

Chat GPT tampoco me los preguntó ni hizo observaciones generales al respecto.

Finalmente, no duré 40 minutos, que fue el tiempo que le dije tener disponible: duré poco más del doble (sin tomar en cuenta el calentamiento y el estiramiento, que según Chat GPT, estaban contemplados).

Definitivamente, como en otros campos, la inteligencia artificial es una herramienta maravillosa para orientarnos, inspirarnos, acompañarnos, ayudarnos pero (aún no) para reemplazar la inteligencia y la experiencia humana.

¿Coinciden?