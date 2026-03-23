La milla extra

Cómo llegar a los 100 años sano (y sin tener que ir al ‘gym’)

Tener más actividad a lo largo del día, en actividades cotidianas, en vez de en una sola sesión de entrenamiento es parte del secreto de los centenarios de las Zonas Azules

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Por Carobicos

A raíz de mi fibromialgia y mis cuarenta primaveras, decidí este año revisar mis temas de salud con lupa. La especialista Carvajal me dedicó casi 4 horas de consulta y 31 páginas de diagnóstico para mi caso clínico específico, me recomendó no hacer fuerza al fallo sino “alcanzar un NEAT equivalente a 8.000 pasos”.








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Carobicos

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En el gremio, a Carolina le dicen Caróbicos. ¿Por qué? Pues, si bien ese es el nombre del emprendimiento que fundó en el 2012 para brindar servicios de asesoría sobre cómo tener un estilo de vida más sano y clases de acondicionamiento físico, es un emprendimiento unipersonal; ella es CAROBICOS.

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