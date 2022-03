¿Cuántas lagartijas puede hacer? Ese es un indicador de salud cardiaca

Llegué a 20 con relativa facilidad; pero, a partir de ahí, se me puso cuesta arriba y me costó completar 41 lagartijas en un solo tirón...¡pero lo logré!

¿Por qué un número tan random?

Pues ayer leí que investigadores de Harvard descubrieron que los hombres de mediana edad que pueden hacer más de 40 push ups en un solo intento tienen un 96% menos de riesgo de desarrollar enfermedades cardiacas en la próxima década, respecto de aquellos que no pueden hacer más de 10.

Ya es sabido que 150 minutos de actividad física por semana es lo mínimo requerido por la OMS. Tambien se sabe que el hábito del ejercicio se relaciona con más salud y menor mortalidad pero esta es la primera investigación en mostrar cómo la capacidad de hacer lagartijas específicamente está relacionada con menor enfermedad cardíaca.

“Nuestros hallazgos brindan evidencia de que la capacidad de hacer push ups podría ser un método fácil y sin costo para ayudar a evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular en casi cualquier entorno”, dice uno de los autores del estudio, Justin Yang.

Para su estudio, los autores revisaron los datos de salud de 1.104 bomberos varones activos tomados anualmente entre 2000 y 2010. Al comienzo del estudio, el participante promedio tenía alrededor de 40 años:

Si bien por eso mismo dicen que no pueden extrapolarse los resultados a otras edades, ni a las mujeres, mientras alguien más hace esa investigación no me parece perjudicial uno mismo aplicarse laprueba y ver cuántas lagartijas logra hacer.

Por la víspera se saca el día, ¿no?

Ahora, si ud es como mi madre, que dice que no puede hacer ni una (de las tradicionales), aquí le explico cómo aprender a hacer lagartijas modificadas y que poco a poco, pueda ir ganando la fuerza suficiente para llegar a hacer de las tradicionales, con la técnica correcta.