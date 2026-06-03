La milla extra

Día Mundial de la Bicicleta: los increíbles beneficios de pedalear para tu cerebro

Este 3 de junio es el Día Mundial de la Bicicleta: los investigadores observan que quienes ‘cletean’ tienen un 40% menos de riesgo de demencia temprana, un hipocampo más grande y hasta un 25% menos de depresión que las personas sedentarias

EscucharEscuchar
Por Carobicos
Dos hombres pedaleando sus bicicletas,
El ciclismo es un regulador emocional natural, gracias a las endorfinas, dopaminas y serotoninas que se liberan al realizar este y cualquier otro ejercicio aeróbico. Y, por el otro, es un shot de salud cognitiva. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
bicicletaDía Mundial de la BicicletaciclismoejercicioCarobicos
Carobicos

Carobicos

En el gremio, a Carolina le dicen Caróbicos. ¿Por qué? Pues, si bien ese es el nombre del emprendimiento que fundó en el 2012 para brindar servicios de asesoría sobre cómo tener un estilo de vida más sano y clases de acondicionamiento físico, es un emprendimiento unipersonal; ella es CAROBICOS.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.