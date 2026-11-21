Si ponemos a Flash y a Forrest Gump a competir en una carrera, ¿quién gana? Depende del tipo de carrera.

Que Dwain Chambers sea velocista tiene que ver con el entrenamiento que hace, pero también con el tipo de fibras musculares que entrena.

Todo cuerpo humano tiene tres tipos de fibras: lentas oxidativas, rápidas oxidativas y rápidas glucolíticas. La mayoría de los músculos tienen los tres, en proporciones distintas, aseguran en Physiopedia y en ACE Fitness, proporciones que dependen de la genética.

Cada grupo tiene una función distinta. Las lentas, las primeras en activarse, son las del aguante: pueden sostener un esfuerzo por mucho tiempo.

Los cuádriceps de los maratonistas tienen hasta 95 % de este tipo de fibras; ¿los de los velocistas? ¡Menos de 20 %!

Imagino que los músculos del tronco y los demás músculos que mantienen la postura también tienen una mayor densidad de fibras lentas porque necesitan estar activos todo el día.

Ahora, si lo que necesito es empujar un sillón o salir corriendo porque un perro me persigue, las que responden son las fibras rápidas. Estas solo se activan cuando la demanda de fuerza supera lo que las lentas pueden dar. Efectivamente, estas tienen más capacidad de generar fuerza, pero se cansan más rápido.

Por eso las carreras de velocidad duran segundos y no horas...

¿Cuáles favorecen el tono muscular? Está a la vista:

(Carobicos/Carobicos)

De hecho, un estudio publicado en el Strength & Conditioning Journal calcula que las fibras rápidas tienen una capacidad de crecer cerca de un 50 % mayor que la de las lentas.

Los autores afirman que estas fibras se entrenan trabajando fuerza máxima. Esto quiere decir: pocas repeticiones con mucho peso.

¿Y las lentas no crecen?

Los mismos autores, en esa revista, plantean que hay evidencia emergente de que las fibras lentas también pueden crecer si se trabaja con cargas livianas llevadas hasta el fallo concéntrico, o sea, hasta que no se puede completar otra repetición.

Y aquí aclaro: se deja de hacer el ejercicio no porque toca, sino porque ya es físicamente incapaz de seguir haciéndolo. (Al menos en esa serie.)

Además de muchas repeticiones con poco peso, otros ejercicios que sirven para entrenarlas son los que requieran sostener la postura estabilizando huesos y articulaciones, como los ejercicios isométricos tipo planchas o el simple hecho de hacer ejercicios de equilibrio.

Eso sí, aunque la fibra se vista de seda, fibra se queda: por más entrenadas que sean, las lentas nunca llegarán a ser tan potentes como las rápidas, ni las rápidas tan resistentes como las lentas.

Estrategia a futuro

Las fibras rápidas son las que permiten reaccionar ante un tropiezo, porque generar fuerza rápidamente es clave para prevenir caídas, según un estudio publcado en el Journal of Applied Physiology. Así que no solo el tono muscular es un beneficio de entrenarlas: también es un seguro muscular a futuro.

Pero, con la edad, las fibras rápidas se atrofian más (se encogen) que las lentas. Además, la sarcopenia (pérdida de masa y fuerza muscular durante el envejecimiento) ocurrocurre sobre todo pordisminución en el número total de fibras. Así que entre más haya de todo tipo, mejor.