Microentrenamientos: la ciencia confirma que el ejercicio breve también funciona

Hacer ejercicio en una sola sesión continua o repartirlo en varios momentos del día puede ser igual de efectivo

Por Carobicos

La OMS recomienda a los adultos ser físicamente activos con intensidad moderada durante al menos 150 minutos por semana, o con alta intensidad durante 75 minutos.








En el gremio, a Carolina le dicen Caróbicos. ¿Por qué? Pues, si bien ese es el nombre del emprendimiento que fundó en el 2012 para brindar servicios de asesoría sobre cómo tener un estilo de vida más sano y clases de acondicionamiento físico, es un emprendimiento unipersonal; ella es CAROBICOS.

