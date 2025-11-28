La milla extra

Músculos: la clave para mejor juventud cerebral y metabolismo

Tener más masa muscular y menos grasa visceral no solo ayuda a que tu cuerpo se vea y se sienta bien, también protege tu cerebro del envejecimiento y mejora cómo tu cuerpo procesa la energía

Por Carobicos

Quienes tienen más masa muscular y menos grasa visceral no solo tienen cuerpos más sanos. También tienen cerebros que se ven más jóvenes en las resonancias. O sea, cerebros que envejecen más lentamente.








