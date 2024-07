Un telegimnasio en la punta de los dedos

No sé ustedes, pero yo, desde la pandemia, me acostumbré a hacer teletrabajo, “telefarmacia”, “telesuper”, “telegimasio”...

En ese momento descubrí unas apps y canales de streaming con ejercicios muy valiosos y quería compartírselos por si alguien más, como yo, sigue en modo “teletodo”.

TaskHuman

Es una plataforma web de coaching en diversos temas (no solo ejercicio). Ahí, puede escoger entre diferentes profesionales que le impartirán la cantidad de tiempo que desee, en sesiones 1:1 de la disciplina que prefiera. Los usuarios pueden agendar su cita con antelación o en tiempo real llamar al coach que esté disponible.

Lo que me gusta de esta plataforma es que no es un video, sino que uno está conversando o entrenando con una persona que está enteramente concentrado en uno, en lo que uno quiere trabajar por la cantidad de tiempo que uno tenga disponible para ello.

FitOn

Es una aplicación para dispositivos móviles. Ahí los usuarios pueden ver videos de entrenamientos de diversas disciplinas y marcar sus favoritos (entrenamientos y entrenadores).

Lo que me gusta de esta app es que uno puede filtrar, no solo por tipo de entrenamiento, sino también, por intensidad deseada y por cantidad de tiempo disponible para entrenar.

Mr & Mrs Muscle

Es un canal de YouTube con diferentes playlists, cada una por tipo de entrenamiento: con ligas, con pesas, HIIT, sin equipo, etc.

Lo que me gusta de ellos es que explican cuáles músculos se benefician de cada ejercicio y siempre muestran modificaciones para que personas principiantes puedan realizar una variación más sencilla (pero igual de efectiva) del mismo ejercicio.

Por su puesto, estas no son las únicas opciones disponibles. ¡Y en Pandemia de seguro habían muchas más! Sin embargo, estas son las que sigo utilizando a la fecha y me pareció útil compartírselas, sobre todo en esta época cuando la lluvia se vuelve la excusa perfecta para no ir al gym. ¡Nada de excusas, hay que moverse!