VR puede hacer del ‘fitness’ un juego

Gamer nunca he sido. Lo mío son los juegos de mesa y, en la compu, Tetris, a lo mucho. Nunca fui de consolas de videojuegos, en ninguna etapa de mi vida.

Sin embargo, esta tendencia de gamercising me está guiñando un ojo; y quizás yo se lo guiñe de vuelta.

¿Por qué, si las aplicaciones de fitness tradicionales, como boxeo, remo, ciclismo o esquí, no son nuevas en el mundo de los videojuegos?

Hace casi 20 años que tomé los controles de un Wii para dar puñetazos al aire, mientras “boxeaba” contra algún amigo que hacía lo propio a mi lado, con sus propios controles; tratando de concentrarme en la pantalla y no en lo ridículos que nos veíamos.

Wii Fit, Xbox One y PS3 innovaron con estos juegos que requerían más que tener ‘los dedos más rápidos del oeste’ para vencer y aún entonces no me sentí “guiñada”.

Este es uno de los juegos que incluye Supernatural. (Foto Carobicos / Para EF)

Si lo pienso, los movimientos que hice en el juego de boxeo son muy similares a los que realicé interactuando con el juevo Beat Saber y el Oculus. También en ambas oportunidades había curiosos a mi alrededor, viéndome hacer el ridículo.

La diferencia esta segunda vez, en el metaverso, era que yo no los veía a ellos. No veía los controles en mis manos. No veía una pantalla al frente y otra realidad a mi lado.

Con Oculus, la pantalla era LA realidad con la que interactuaba, una realidad donde solo estábamos los atacantes y yo. Incluso, al ver mis manos a través del visor, no veía los controles que tenía en ellas, sino, los dos sables laser que me ayudaban a combatir.

Igual que nos ocurre en el cine 3D, que nos esquivamos las rocas que se acercan cuando explota un meteorito, por ejemplo, mi cuerpo instintivamente se movía para esquivar los obstáculos que se aproximaban en esa realidad.

Finalmente, entendí lo que decían de que las aplicaciones de realidad virtual que hacen que el entrenamiento sea una aventura.

Para quienes se aburren de hacer ejercicio de la manera tradicional porque no le encuentran sentido a mover el brazo 12 veces en series de 3, por dar un ejemplo, quizás le vean el sentido de hacerlo para partir un asteroide que, de otra forma, “lo golpearía”.

“No va a reemplazar una ida al gimnasio, pero sí va a fomentar el movimiento”, dijo Christopher Alvarado, ­­­gerente de promoción de Intelec, donde probé el Meta Quest 2. Desestimular el sedentarismo de una manera muy distinta a como se hace en la ‘realidad real’ es algo que puede lograrse con el metaverso y la gamificación del fitness.

“La experiencia de jugar en un entorno de metaverso es emocionante y técnicamente estimulante”, dice Amaresh Ojha, en The Times of India.Tal vez por eso, según las cifras de ventas en 2021, Meta’s Quest 2 tiene ventas más altas que las consolas Microsoft Xbox y los investigadores creen que el mercado mundial de juegos de realidad virtual se expandirá de US$7920 millones en 2021 a US$53440 millones en 2028, según lo informado por Fortune Business Insights.

Opciones en el mercado Copiado!

En el 2020, la revista TIME denominó Supernatural la mejor invención fitness. También la revista le Everyday Health dio el primer lugar en su Top 7 VR Fitness Games. La plataforma incluye más de 500 entrenamientos, algunos con un personal trainer incluido. ¿El costo? $20 al mes, muy por debajo de lo que cobran las cadenas de gimnasios más grandes de Costa Rica.

A mitad del costo ($10 mensuales), se ubican Thrill of the Fight, que convierte al usuario en boxeador y Holoball, donde uno es un jugador de squash. Por $15 puede ser un arquero en Holopoint y apuntar no solo a obstáculos, sino también, a enemigos atacantes.

Por $30 al mes, puede acceder a la discoteque de Dance Central y enfocarse en mejorar sus movimientos de baile. También hay unos que se pueden utilizar mientras se pedalea o se rema, para emular ese movimiento e, incluso, la ruta.

En la gama de posibilidades gratuitas, el sitio especializado VR Fitness Insider premió el juego Aliens Attack VR, Angelus Brand VR Experience y Echo Arena. Este último tiene la particularidad de que es jugado en equipos.

También vi controles a los que se les puede añadir peso, tal cual si fueran mancuernas de gimnasio. Sin embargo, esta opción me preocupa un poco porque trabajar con peso requiere la concentración necesaria, no solo para que el ejercicio sea efectivo, sino también para evitar lesiones.

Si tienen algún VR fitness game favorito, ¿me cuentan en los comentarios porfa?