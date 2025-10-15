La riqueza de las naciones

¿Beneficia al costarricense la mejora en la calificación de Moody’s?

Opinión | “La mejora en la calificación solo indica que disminuyó el riesgo de que el Gobierno de Costa Rica incumpla sus obligaciones de pago sobre la deuda soberana.”

Por José Joaquín Fernández

El pasado 24 de septiembre, la agencia calificadora Moody’s mejoró la calificación de la deuda a largo plazo del gobierno de Costa Rica, tanto en colones como en dólares, pasando de Ba3 a Ba2. Además, la perspectiva cambió de positiva a estable. ¿Cómo beneficia esto al pueblo costarricense?








