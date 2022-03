El aumento del precio del petróleo no causa inflación

La inflación interanual de Costa Rica a febrero del 2022 fue de 4.90%. Se entiende por inflación un aumento generalizado de todos los precios. Para medirla, los economistas recurren al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Dado los recientes aumentos del precio del petróleo, algunos economistas en Costa Rica sostienen, erróneamente, que esto es la causa de la inflación.

La inflación, en cualquier país del mundo, solo se puede crear cuando los gobiernos emiten dinero de manera excesiva. Dado que los bancos centrales poseen el monopolio de la emisión de dinero, solo los bancos centrales pueden crear inflación. Por lo tanto, la inflación solo es consecuencia del manejo irresponsable de la banca central.

Todos los años suben los precios de todos los bienes y servicios que consumimos. Además, todos los años aumenta la productividad del país. Si ser más productivo significa producir lo mismo a menor costo, ¿no deberían caer los precios?

Para entender qué causa la inflación, tomemos un ejemplo. ¿Qué pasa con el precio de las papas cuando aumenta su demanda? El precio sube. ¿Qué pasa con el precio de un producto cuando el mercado está saturado debido a un exceso de producción? El precio cae. En estos momentos el precio del petróleo está subiendo. Todos sabemos que la manera de bajar su precio es aumentando su producción. Lo que debemos entender es que los precios dependen de la oferta y la demanda.

La Economía enseña que el dinero es un bien como cualquier otro. Ergo, su precio -su poder de compra- viene determinado también por su oferta y demanda. Por tanto, solo pude haber inflación cuando aumenta la oferta de dinero. La inflación es como echarle más agua a la sopa cuya consecuencia es diluir su sabor. De igual manera, inyectar más dinero en la economía solo provoca diluir el poder adquisitivo del mismo.

Así como el precio de las papas no lo determinan las variaciones del precio del petróleo, de igual manera, la inflación no está relacionado con las variaciones del precio del petróleo. Si la causa de la inflación fueran las variaciones del precio del petróleo entonces deberíamos tener deflación cuando los precios del petróleo caen y estabilidad de precios cuando este es estable.

¿Por qué entonces, en Costa Rica, durante el periodo 1986-1990 donde los precios del petróleo cayeron en aproximadamente un 50%, la inflación se duplicó? ¿Cómo se explica que, desde mediados de los ochenta y hasta finales de los noventa donde los precios del petróleo estuvieron relativamente estables, los precios en Costa Rica siguieron subiendo? ¿Por qué si en el 2008 el precio del crudo cayó de EUA$127 a menos de EAU$40 no tuvimos deflación?

Japón no produce petróleo. Entonces, ¿por qué la inflación acumulada en Japón en los últimos 20 años fue de apenas 2,7% La razón es muy sencilla: la inflación no depende de los precios del petróleo sino de la expansión de la oferta monetaria cuya responsabilidad compete al banco central de Japón.

Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. El gobierno venezolano subsidia los derivados del petróleo para sus ciudadanos de modo que estos no sufren las consecuencias de las variaciones del precio del petróleo. Sin embargo, la tasa de inflación en Venezuela ha oscilado entre el 6.3% y el 130,060.2% en los últimos 40 años. Durante el período de 1980 a 2020, la tasa media de inflación fue del 3,608.8% anual.

En el periodo de 42 años que van desde enero de 1980 hasta diciembre del 2021, la inflación promedio anual en Costa Rica fue de 12.94% mientras que el crecimiento de la cantidad de dinero (medido como M1) fue del 17.51%. La diferencia es consistente con el crecimiento promedio del PIB. En el 2018 el crecimiento de M1 fue de 6.61% y la inflación fue del 2.03%. En el 2021, M1 creció 7.42% mientras que la inflación creció 3.30%.

Es un error creer que la inflación se crea por lo que en Economía se conoce como empuje de costos. Ejemplos de empuje de costos son el aumento del precio del petróleo, depreciación del colón, malas cosechas, o la crisis de contenedores. La inflación tampoco la crea las guerras, ni la pandemia, ni el cambio climático. La Economía enseña que estos fenómenos afectan las tasas de crecimiento y la distribución del ingreso, pero no crean inflación.

La discusión sobre las causas de la inflación fue superada en el siglo XX. Sin embargo, veo que algunos están resucitando ideas falsas sobre la causa de la inflación, como el empuje de costos, inflación importada o aumento del precio del petróleo.

Desde la década de 1970, bien decía Milton Friedman, galardonado con el premio Nobel en Economía: “la inflación es, siempre y en todo lugar, un fenómeno monetario”. Es decir, la inflación solo la produce una emisión excesiva de dinero. Para Milton Friedman, la meta de inflación de un banco central debe ser 0 (cero).

El Deutsche Bundesbank, el banco central más prestigioso de la segunda mitad del siglo XX, afirmaba en el libro “Política Monetaria del Bundesbank”, publicado en 1994: “apenas se discute que, sin una expansión excesiva de la masa monetaria, no puede haber, una elevación general de los precios”. La práctica de los mejores bancos centrales del mundo es que la inflación debe ser inferior, pero cercana al 2%. Se reconoce que una inflación mayor causa deterioro en el bienestar.

Dado que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) posee el monopolio de la oferta monetaria, no hay nada que le impida fijarse una meta de inflación inferior al 2% anual. Una meta superior es un acto de irresponsabilidad y manejo ineficaz del ente emisor. Dado criterios expuestos, la política monetaria del BCCR ha sido un fracaso durante los últimos 50 años, a excepción de tan solo 3 años.

La evidencia empírica es contundente para corroborar lo expuesto tanto de que la inflación es consecuencia de un aumento de la oferta monetaria como de que no existe relación entre las variaciones del precio del petróleo y la inflación.

Para profundizar sobre estos temas los invito a leer mi libro al respecto: “Causa de la inflación, cierre del banco central y dolarización en Costa Rica”.

Los países como Panamá, El Salvador y Ecuador no poseen banco central y su tasa de inflación es baja y estable. Cuando no hay banco central, la oferta monetaria la regula el mercado, no el gobierno. Históricamente la inflación de Panamá, en promedio, ha sido inferior a la de los EE.UU. Controlar la oferta monetaria es muy sencillo. Casi cualquiera lo podría hacer. Si la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica es incapaz o no desea mantener una tasa de inflación por debajo del 2% anual, entonces es necesario considerar el cierre de dicha entidad.