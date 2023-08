El incremento de los ingresos tributarios más que compensa la reducción del marchamo

Según datos oficiales del ministerio de Hacienda, los ingresos tributarios del primer semestre del 2023 crecieron ₡227 mil millones con respecto al 2022. Sin entrar en precisiones, si no proyecta que los ingresos tributarios para el segundo semestre del 2023 crecerán en igual magnitud que el primero, uno podría decir que para el 2023 el incremento de los ingresos tributarios sería de ₡454 mil millones.

Se calcula que la reducción del marchamo será de apenas ₡50 mil millones. Por lo tanto, ¿de cuál hueco fiscal habla el Poder Ejecutivo si el incremento en la recaudación tributaria del 2023 más que compensaría la reducción propuesta del marchamo?

Si el presidente Chaves estuviera preocupado por las finanzas públicas, pues que controle el gasto público. Durante la campaña presidencial, el ahora presidente Chaves había prometido poner la “casa en orden”. Ordenar la casa implica acabar con la corrupción, derogar los privilegios, y eliminar el despilfarro. Todo lo anterior implica una reducción del gasto público. Chaves dijo “Costa Rica es un país rico, pero mal administrado”.

Sin embargo, para el primer semestre del 2023, el gasto público, en vez de caer, sube en ₡114 mil millones. Esto a pesar de que para el primer semestre del 2023 Costa Rica experimentó una deflación del 1,52%. Es decir, en términos reales el gasto público creció aún más. El gasto público debe caer, no subir. El gasto público sube, pero no porque se haya acabado con los huecos en las carreteras, ni porque se invirtió en escuelas y colegios para atender los cientos de órdenes sanitarias que existen, si porque se está invirtiendo en nuevos hospitales, etc. El gasto público sube porque el presidente Chaves no quiere comprarse la bronca de acabar el despilfarro, los privilegios y la corrupción.

Queda claro que el presidente Chaves se opone a la reducción de impuestos porque necesita esos recursos para seguir alimentando la piñata fiscal. Para quien no quiere poner la casa en orden, la reducción de impuestos nunca será viable. Solo los gobernantes que viven de la explotación al sector productivo se oponen a la reducción de impuestos.

La reducción de impuestos siempre es beneficiosa para el crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza. El marchamo no debe reducirse, sino eliminarse. Pero la reducción del tributo es un primer paso en la dirección correcta.