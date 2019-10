No hace falta ser experto en finanzas ni economía para saber que la causa del déficit fiscal obedece al exorbitante gasto público, al exceso de entidades públicas que no tienen razón de existir (Mideplan, Micitt, MAG, CNP, Ministerio de Turismo, Ministerio del Deporte, Comex, Mivah, IFAM, Infocoop, Japdeva, BCCR, Conavi, Inamu, Incop, IDA-INDER, etc), a una planilla sobre abultada, a regímenes de pensiones con cargo al presupuesto, etc.