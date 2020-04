Debido a que muchos gobernantes están conscientes de la importancia del valor de la libertad individual, es que no obligan a sus ciudadanos a una cuarentena, sino que se lo recomiendan. Una cosa es que el gobierno me sugiera quedarme en casa. Otra cosa es que me prohíban salir de casa, que me restrinjan la circulación vehicular, no me permitan ir a la playa, que me obliguen a cerrar mi negocio, pasear el perro, etc. Esto es claramente una violación innecesaria de las libertades individuales propias de un gobierno tiránico.