Es preocupante una tasa de desempleo de 6,5%

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), la tasa de desempleo se ubicó en 6,5% durante el III trimestre del 2026. Esta cifra es alta y constituye una verdadera alarma social. Sin empleo, no hay ingresos, y una tasa de desempleo elevada crea pobreza, incentiva la delincuencia y profundiza la desigualdad. No debemos resignarnos ante esta realidad.

Como afirmó el expresidente estadounidense Ronald Reagan: “El mejor programa social es un trabajo productivo para quien esté dispuesto a trabajar”. En otras palabras, la política social más efectiva es aquella que logra un desempleo bajo con salarios altos, porque esto permite que las personas puedan cubrir sus necesidades sin depender de la asistencia del Estado.

En contraste, a septiembre del 2026, la tasa de desempleo de Singapur fue del 2,0%. Además, en Singapur el ingreso per cápita, ajustado por la paridad de poder de compra, es el segundo más alto del mundo. Tomemos en cuenta que en la década de 1950 Singapur eran tan pobre como Costa Rica.

Una alta tasa de desempleo es señal de que la inversión es pobre e insuficiente

Nuestro país puede aspirar a alcanzar niveles similares de empleo e ingresos, pero para ello es imprescindible implementar una política económica que tenga fundamento en lo que nos enseña la Economía. Consideremos algunos principios fundamentales de esta ciencia.

Primero. Solo la inversión privada puede generar empleo. Cuando un empresario invierte en capital, destina una parte al capital físico (edificios y maquinaria) y otra al capital humano (trabajadores). Por lo tanto, una tasa alta de desempleo indica que el país no cuenta con un entorno favorable para atraer la inversión necesaria que absorba la mano de obra disponible.

Segundo. Cuando la inversión privada es abundante, también lo es la demanda por capital humano y esto puja al alza los salarios. En otras palabras, solo un aumento significativo de la demanda por capital humano no solo reduce el desempleo, sino que empuja los salarios al alza de manera natural sin necesidad de intervención gubernamental.

Tercero. El sector público no genera empleo neto; de hecho, lo destruye. Esto ocurre porque el salario del empleado público se financia mediante impuestos que se extraen del sector productivo. De esta manera, cada empleo creado en el sector público se financia a costa de la pérdida de varios empleos en el sector privado.

Cuarto. En Costa Rica las cargas sociales representan un 37,66 % del costo del capital humano. Esto desincentiva la inversión en trabajadores y, por ende, afecta la generación de empleo.

Por lo tanto, si deseamos bajar el desempleo a niveles del 2% y que además suban los salarios necesitamos mejorar las condiciones para la inversión y reducir los costos de las cargas sociales.

Volvamos al caso de Singapur. No es casualidad que este país ocupa la primera posición en el Index of Economic Freedom (Índice de Libertad Económica) elaborado por Heritage Foundation. Esto significa que Singapur es el país del mundo con la menor intervención gubernamental en su economía y donde los mercados libres operan con mayor intensidad. En otras palabras, Singapur es el país que apostó a crear las mejores condiciones del mundo para la inversión privada.

La Economía y la evidencia empírica demuestran que los países con mercados más libres tienen mayores tasas de crecimiento, menores tasas de desempleo y salarios más altos.

Lamentablemente, Costa Rica sigue un modelo de producción distinto al de Singapur. Mientras en Singapur predominan los mercados libres y bajos impuestos, en Costa Rica apostamos a la socialdemocracia, al Estado Benefactor y a la intervención del Estado.

Si en Costa Rica queremos reducir el desempleo al 2% anual y que suban los salarios al nivel de Singapur, necesitamos cambiar el modelo económico de uno intervencionista a otro donde se permita toda la libertad económica que sea posible.

Por tanto, es necesario cerrar la mayoría de las entidades públicas que obstaculizan al sector productivo; necesitamos reducir y eliminar impuestos; reducir significativamente la burocracia; eliminar aranceles y promover el libre comercio; disminuir las cargas sociales; cerrar el banco central; introducir el sistema de cupones educativos para la educación primaria y secundaria, derogar los colegios profesionales creados por ley; derogar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y que las universidades se financien con matrícula; sustituir los sistemas de pensiones de reparto por regímenes de cuentas individuales como en Chile; y romper monopolios (Recope, Fanal), monopsonios (ICE en generación eléctrica) y oligopolios (sistema financiero, mercado de seguros y operadoras de pensiones) establecidos por ley.

Lamentablemente la política económica impulsada por la presidente de la República, Laura Fernández, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, no auguran mejores condiciones para la inversión. Aumentar impuestos, eliminar exoneraciones y la promoción del proteccionismo perjudican el clima de inversión y desincentivarán aún más la generación de empleo.

No seamos mediocres conformándonos con una tasa de desempleo del 6,5%. Tengamos dignidad y exijamos políticas económicas que lleven el desempleo al 2% y que promuevan salarios crecientes de manera que nos permitan reducir la humillante dependencia de la asistencia social.