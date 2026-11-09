La riqueza de las naciones

Es preocupante una tasa de desempleo de 6,5%

Una alta tasa de desempleo es señal de que la inversión es pobre e insuficiente

Por José Joaquín Fernández

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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), la tasa de desempleo se ubicó en 6,5% durante el III trimestre del 2026. Esta cifra es alta y constituye una verdadera alarma social. Sin empleo, no hay ingresos, y una tasa de desempleo elevada crea pobreza, incentiva la delincuencia y profundiza la desigualdad. No debemos resignarnos ante esta realidad.








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DesempleoMercado laboral
José Joaquín Fernández

José Joaquín Fernández

José Joaquín Fernández, autor del blog "La Riqueza de las Naciones" de El Financiero, es miembro de la Mont Pelerin Society. También es presidente de Bekuo Investment Group y del Instituto Libertad. Ph.D Candidate en Economía por la Universidad Francisco Marroquín y Master en Economía Empresarial.