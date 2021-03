Solo quien es libre tiene el derecho para disponer del 100% de su ingreso y de su propiedad. ¡Mi ingreso, mi propiedad, mi decisión! Por eso, no roba quien elude o evade el pago de impuestos; roba quien los cobra. El gobierno debe respetar que los impuestos no le pertenecen porque no los ha generado. Los impuestos pertenecen a quien los ha producido, a quien se los ha ganado con el sudor de su frente. Por eso los impuestos deben ser mínimos. Aunque, si somos consistentes con nuestro argumento, lo ético y lo correcto es que los impuestos no deben existir. Muchos autores, como David Friedman, han expuesto (ver su libro The Machinery of Freedom) como puede operar un gobierno sin necesidad de impuestos.