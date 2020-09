Ahora bien, ¿Qué hay que hacer para que la otra parte comparta información sensible? Según los editores del “Program On Negotiation” (PON), un camino para lograrlo es escuchar con cuidado y hacer las preguntas correctas. Incluso si uno está dispuesto a hacer una oferta inicial con varias alternativas, debe empezar preguntando y escuchando los intereses del otro. Recuerde también que si el modo de escuchar no es genuino y empático, no surgirán respuestas honestas.